El PP alerta de que a Lugo solo vendrán cinco policías en concurso de traslados

El diputado del PP por Lugo Joaquín García Díez alertó este lunes de que en el borrador para el concurso de traslados de policías nacionales en el que trabaja el Gobierno solo figuran cinco plazas para la provincia (26 en Galicia), que no llegarán para cubrir las que quedarán vacantes por ese motivo y por jubilaciones, apuntó, sin precisar cuántas serán. Es, en todo caso, una nueva discriminación, señala el PP, como muestra el hecho de que para Gerona, ciudad de tamaño similar, hay doce plazas.

En el documento figuran tres plazas de policía (para Lugo, Viveiro y Monforte) y dos de subinspector (Lugo y Viveiro). Son datos preocupantes, considera el PP, porque coincide con un aumento de la criminalidad. En Galicia fue un 17% superior en 2022 respecto a 2021 y en Lugo, un 8%. Tampoco se ha creado aún la unidad de seguridad ciudadana de la Guardia Civil aprobada para Lugo en 2020 a instancias del PP, recordó.

García Díez compareció ante la Subdelegación del Gobierno con otros miembros del PP para criticar algunas de las reformas legislativas en las que está inmerso el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En su caso se refirió a la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que quizás está pasando desapercibida, opinó, porque "cada semana se produce un escándalo legislativo", y que se realizando por un "procedemento anómalo", a raíz de una proposición del PNV y no de un proyecto de ley orgánica con los consiguientes avales del Consejo de Estado y de otros órganos consultivos, explicó.

García Díez cree que los cambios que se pretenden hacer van "a romper el equilibrio entre libertad y seguridad" y a poner "en grave riesgo la convivencia" porque van a dificultar la labor de los miembros de los cuerpos de seguridad y a despenalizar conductas, dijo.

García Díez explicó que habrá manifestaciones y concentraciones púbicas que no necesitarán autorización previa para celebrarse; que los agentes tendrán más limitaciones para identificar y cachear a ciudadanos; que "presiones a instituciones" como fueron las de Rodea el Congreso se despenalizan; que la perturbación de oficios religiosos no tendrá sanción, como tampoco las exhibiciones obscenas y la venta ambulante en la vía pública, y que la persecución de la okupación de viviendas incluso se flexibilizará en algunos supuestos, aunque no aclaró de qué manera.

"Se avecinan tiempos convulsos. Se ve que ya se ven en la oposición y que están preparando el ambiente para incendiar las calles cuando gobierne el PP", vaticinó. el diputado.

El diputado Jaime de Olano se refirió a la Ley del solo sí es sí y a la tardanza del Gobierno en cambiarla para que dejen de producirse rebajas de penas a agresores sexuales. Van unas 600 en España (seis que afectan a Lugo) desde que a principios de en octubre entró en vigor la norma y sigue sin saberse cuándo se modificará porque el PSOE y Podemos no acaban de ponerse de acuerdo, lamentó.

En este escenario, los populares derivan ahora la presión hacia los socialistas lucenses, especialmente hacia su líder, José Tomé, y hacia sus alcaldesas, como las de Lugo y Viveiro. "¿Qué más hace falta para que Lara Méndez salga del silencio y reclame una reforma inmediata?", preguntó De Olano. El PP llevará mociones a la Diputación y al Concello, recordaron la presidenta provincial, Elena Candia, y el portavoz en San Marcos, Javier Castiñera.