El Hula tiene 32 ingresados con covid y aconseja usar mascarilla con síntomas

En un contexto en el que no hay recuento oficial de casos, el pájaro en la mina de la transmisión de covid son las hospitalizaciones. El Hula tenía a primera hora de la tarde de este jueves un total de 32 pacientes ingresados con la infección, uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos, lo que revela que hay una gran transmisión comunitaria.

El servicio de Medicina Preventiva emitió a raíz del incremento registrado esta semana, en la que también falleció una persona, la recomendación de que todos los pacientes y acompañantes de todas las unidades del hospital que presenten cualquier síntoma respiratorio usen mascarilla.

"Por el momento se ciñe a las personas con algún síntoma pero podría cambiar en caso de que la situación epidemiológica lo hiciese. Puede tratarse de una situación autolimitada", explicó el preventivista Antonio Quiroga.

De cualquier manera, también reconoció que podría recomendarse la utilización de mascarilla también a visitantes que acuden a ver a un paciente hospitalizado, ya que se trata de un espacio breve de tiempo por lo que esa medida no resulta especialmente incómoda. Recordó igualmente la necesidad de que, si se presentan síntomas como dolor de garganta, tos, estornudos o mocos, y con independencia de si se tiene un test positivo o negativo o ni siquiera se ha realizado uno, se deben aplicar medidas como el lavado de manos o evitar las interacciones sociales en la medida de lo posible, usando mascarilla en las ineludibles.

Contagios dentro del hospital

El jefe de Medicina Interna, Rafael Monte, señala que también se están dando infecciones nosocomiales, las que tienen lugar dentro del propio hospital, ya que se han detectado positivos en pacientes que han manifestado síntomas cuando ya llevaban tiempo ingresados. Dado que el empleo de la mascarilla es generalizado entre los profesionales en su trato con pacientes, esos casos serían atribuibles a visitantes.

En la unidad específica de covid hay cuatro personas ingresadas, mientras que el resto permanecen en otras áreas del hospital. El doctor Monte apunta que muchos de los casos se registran entre pacientes mayores, crónicos y pluripatológicos a los que la infección desestabiliza su patología de base hasta el punto de que acaba provocando el ingreso.

Las ondas epidémicas de covid no son estacionales

El incremento sustancial de casos, que es generalizado en toda España, confirma una vez más una mala noticia para los sistemas sanitarios: las ondas epidémicas de covid no son estacionales y se dan en cualquier época del año. Esto implica que no se pueden hacer preparativos específicos y que se deben afrontar como vayan llegando, tomando medidas a medida que se van registrando casos.

En las epidemias estacionales, como la gripe, los sistemas sanitarios sí pueden prepararse y, de hecho, lo hacen. La vacunación se realiza con la antelación necesaria para que la previsión del pico llegue cuando la población más afectada ya ha desarrollado inmunidad, por ejemplo. También se deciden refuerzos de personal para los servicios con mayor presión e incluso se puede llegar a postergar actividad ordinaria si fuera necesario.

Casi un centenar de nuevas infecciones en 24 horas en Galicia

En el conjunto de Galicia, el Sergas informó de 134 personas hospitalizadas con covid, según datos correspondientes a la tarde del miércoles, cuatro de los cuales se encontraban en la Uci. Entre la tarde del martes y la del miércoles se diagnosticaron 95 nuevas infecciones en la comunidad, cifra nada representativa de los casos activas reales.

En el caso de Atención Primaria se observa a una mezcla de infecciones respiratorias. Los pacientes acuden a consulta con síntomas que son atribuibles tanto a gripe como a covid o estreptococo. "Como ahora ya no tenemos capacidad de hacer test, salvo el de estreptococo, si el paciente no se hace un autotest no sabemos exactamente de qué se trata", admite Lorenzo Armenteros, médico del centro de salud de Illas Canarias y portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). El facultativo explica que el síntoma principal de la faringitis o laringitis por estreptococo es el fuerte dolor de garganta, evidente incluso al tragar saliva.

Síntomas de covid, frente a síntomas de gripe

Fiebre, que no suele ser alta, mocos y tos son los que presentan muchos casos de gripe, mientras que en el caso del covid los pacientes suelen quejarse de un fuerte cansancio y, en algunos casos puntuales, de problemas digestivos. Sin embargo, el doctor Armenteros insiste en que no se puede hacer un diagnóstico por síntomas porque todos pueden presentarse en las tres enfermedades.

Atribuye el aumento del covid a la menor vacunación en la última campaña lo que ha reducido la inmunidad híbrida, la que se obtiene por vacunación y por haber pasado la enfermedad. El pico de infecciones respiratorias ha contribuido a causar largas esperas en las urgencias de Primaria.