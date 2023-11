El Hula operará a unos 30 pacientes de A Coruña y Monforte, a unos 10 ourensanos

Los primeros pacientes coruñeses que serán intervenidos en el Hula en virtud del concepto de ‘hospital único’, que el Sergas aplicará hasta final de año para bajar lista de espera, acudirán a la consulta con el cirujano la próxima semana. Está previsto que unas 30 personas que estaban en la lista de Cirugía General del Chuac pasen por quirófano en el Hula entre este mes y el de diciembre y que entre 10 y 12 de Ourense lo hagan en el de Monforte. A su vez, dos lucenses en lista de Neurocirugía irán a operarse al Chuac.

La medida se centra exclusivamente en los pacientes que están próximos a cumplir seis meses aguardando por una intervención, cuya cirugía no es de gran complejidad y que tienen pocas comorbilidades, de manera que previsiblemente precisen ingresos breves. Según explica el director de asistencia sanitaria, Rafael Monte, el Sergas ha analizado el número de intervenciones que cada servicio realizó entre noviembre y diciembre de 2019 (el último ejercicio no pandémico) y cuántos pacientes tiene en lista con larga espera, de manera que si observa que tiene capacidad para asumir, además de esos y de los de prioridad uno (como los oncológicos), a algunos pacientes más ofrece a un hospital bien conectado que remita a un grupo de ellos.

La medida pertimirá al Sergas bajar sustancialmente su lista de espera, ya que permitirá que no se contabilice un buen número de pacientes que aportan además mucho ‘peso’ a esos cálculos porque llevan mucho tiempo aguardando. Sanidade tiene mucho interés en mejorar sus datos en la que será la última lista que se publique antes de las elecciones autonómicas.

Monte puntualiza que los pacientes que rechacen trasladarse a otra área sanitaria para ser intervenidos no pasarán a la lista de espera no estructural, sino que el Sergas se compromete a que se les opere en su hospital de origen en el primer trimestre del 2024. Eso, además, es algo que se les comunica a los afectados cuando se les llama para proponérsele la cirugía en centros de otra provincia.

La lista de espera no estructural es aquella a la que van todas las personas a las que se les ofrece pasar por quirófano en un hospital privado concertado y no aceptan. Es un listado completamente opaco del que nunca se informa. La demora de los pacientes ahí registrados no contabilizan para los datos oficiales y la cantidad de los que son o el tiempo que llevan aguardando nunca se llega a saber. Esa medida es un arreglo contable común para la elaboración de las listas de espera y todas las comunidades la practican.

La previsión es que los pacientes de otras áreas acudan con las pruebas pertinentes y la preanestesia hecha a una consulta con el cirujano que les intervendrá poco antes de que se le fije la fecha para la operación. En el caso del Hula está previso que se hagan en jornada extraordinaria de tarde, ya que no hay quirófanos libres por las mañanas, por lo que se pagará a los equipos horas extras para asumir esas cirugías. En el caso de Monforte, se harán de mañana.