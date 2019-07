El futuro de la robótica está en Lugo

La tecnología nos maravilla con cada avance. Nos pasó con los ordenadores, con internet, con los teléfonos móviles y con la inteligencia artificial, entre otros muchos ejemplos.

Y con cada nuevo avance, se abre la puerta a un mundo de nuevas posibilidades que explotar para hacer nuestra vida (o trabajo) más cómodos. Por tanto, es lógico que, para seguir desarrollando nuevas tecnologías, es imprescindible contar con profesionales que puedan llevar a buen puerto ideas revolucionarias e innovadoras.

Es por eso que la Universidad de Santiago de Compostela ha puesto en marcha una nueva titulación, que empezará a impartirse el próximo mes de septiembre, para formar a los profesionales del futuro de la tecnología: el grado en Robótica. Y lo han hecho aquí, en el Campus Terra lucense.

Tomás Cuesta, director de la Escola Politécnica Superior, destaca que las instalaciones para impartir las clases del nuevo grado están siendo acondicionadas, durante un recorrido por ellas acompañado de Efrén Arias (profesor de Programación), Xosé Ramón Fernández (profesor de Física y Visión Artificial) y Roberto Iglesias (coordinador del grado de Robótica).

Tomás Cuesta: "No mapa de titulacións de Galicia, a USC solicitou Robótica porque viamos que había unha demanda que non estaba cuberta"

DEMANDA DEL GRADO. "Hai un mapa de titulacións para toda Galicia onde se analizan que títulos demanda a sociedade e non cubren as universidades. Nese mapa, a USC solicitou Robótica, porque víamos que había unha demanda que non estaba cuberta", comenta Cuesta.

Roberto Iglesias: "Hay una revolución marcada por el auge de la inteligencia artificial y la robótica, pero hay un déficit de titulados"

Iglesias apunta que "hay una revolución marcada por el auge de la inteligencia artificial y la robótica, pero hay un déficit de titulados que puedan entrar en las empresas para cubrir esta demanda".

En cuanto a la elección de Lugo como el emplazamiento del nuevo grado, Cuesta asegura que las carreras y másteres de ingeniería que ya existen en el campus lucense hacen que sea el emplazamiento ideal, porque "xa estamos posicionados". También, al hacerse con una de las carreras más punteras y escasas del país -en España solo existe esta titulación en Madrid y Alicante- ayudará a un campus que "mengua por razóns económicas e demográficas". De esta forma también se ponen a la vanguardia de Europa, donde el grado de Robótica está más extendido.

Para la puesta en marcha de la titulación, el Campus Terra ha iniciado la ampliación de sus instalaciones y la adquisición de nuevo material para las clases, que contarán solo con 50 alumnos. "É un grao que require moito equipamento, polo que preferimos grupos pequenos", señala Cuesta. Eso sí, nos adelantan que las plazas se llenarán enseguida.

Algunas de las aulas informáticas fueron ampliadas para crear espacio libre para mover los robots. También ha sido habilitado un laboratorio de robótica, aún en obras, con cierta altura para poder volar drones en el interior. El resto de las clases serán aprovechadas de las ya existentes en el complejo universitario.



CONFLICTO: LA UVIGO TAMBIÉN QUERÍA EL GRADO

Abel Caballero, el alcalde de Vigo, llegó a exigir una titulación de Medicina para el campus olívico si Robótica se acababa impartiendo en Lugo e incluso amenazó con una gran movilización.

También el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, consideraba que la titulación, tal y como se plantea, suponía una competencia desleal con la suya de Electrónica y Automática.

Acuerdo de universidades

Mientras, Tomás Cuesta se reafirma en lo dicho en su día: "Unha vez se acordou que o grao quedaba en Lugo e comezou a arrancar, a Escola de Inxeñería Industrial de Vigo pelexou por Robótica, pero xa había un acordo entre as tres universidades galegas".