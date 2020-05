La venta de piscinas se dispara en Lugo durante el estado de alarma

"Tengo 66 años y llevo 42 trabajando con piscinas. En mi vida vi cosa al paso como lo que está pasando este mes de mayo. Antes, venía un cliente a pedirte un presupuesto y te regateaba bastante antes de decidirse. Ahora, te preguntan cuáles tienes y la que tengas, les vale. Les da lo mismo. Quieren una piscina y ya está. Jamás me pasó esto".

Miguel Ángel Ramos, de piscinas Lucalor, no da crédito de lo que está viviendo estos días desde su almacén en Lugo. A principios de este mes de mayo, tenía en sus instalaciones 60 piscinas portátiles —en lenguaje técnico, elevadas—; ahora, a mediados, no le queda ninguna. Solo sobreviven las hinchables infantiles. Lo que lleva de mes fue —como él dice— "un caos". Lo nunca visto. El confinamiento y las restricciones para ir a playas pueden ser la clave de esta tendencia. "Vendí hoy [por este miércoles] una piscina pequeña para Cáceres, otra para Málaga y otra para Ibiza y me quedé sin nada de lo que tenía en stock. Cada día recibo entre diez y quince llamadas pidiéndome piscinas y aquí, en Lugo, también hubo mucha demanda". cuenta.

Miguel Ángel recogía este miércoles palés de piscinas en una empresa de transporte, pero ya casi no las hay. "No las hay ni de fibra, ni desmontables. Hay fábricas que tienen un déficit de 10.000 piscinas en España. Hoy [por este miércoles] pedí dos de fibra y me las servirán a finales de julio", dice.

Comprar una piscina desmontable no es algo asequible. Supone un desembolso de 1.800 a 3.000 euros, dependiendo de su tamaño y profundidad. Pero, aun así, el consumo se dispara.

Los mismos problemas de falta de existencias tiene Maside. "Están agotadas. Las piscinas elevadas son muy demandadas, pero como este año nunca. De momento, los precios no subieron", afirman en esta empresa lucense.

OBRA. El mismo boom se vive entre los instaladores de piscina de obra. Marcos Rey, uno de los socios de piscinas Camilmarc, en Trabada, tampoco da crédito a la demanda que está habiendo. "Todos os días damos de dous a tres orzamentos para facer unha piscina de obra que, como mínimo, pode costar uns 18.000 euros. E, agora mesmo, co traballo que temos, non a damos feita antes do mes de agosto ou setembro", afirma este empresario.

Desde hace tres semanas, Piscinas Camilmarc está reciendo llamadas de distintos puntos de Galicia, pero también de Asturias. "Debe de ser que está todo dios a tope e o 90 por cento das obras son en zona de costa. Xa era antes porque hai moitos máis chalés con piscina pero agora, ademais, a xente ten medo de que as praias non abran", comenta.