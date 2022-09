La jueza deja en libertad al conductor ebrio que arrolló mortalmente a un motorista

La jueza ha decretado la puesta en libertad del conductor ebrio que este lunes arrolló mortalmente a un motorista, de 50 años de edad, cuando se encontraba parado en un semáforo de la capital. La magistrada le ha impuesto la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y le ha retirado el pasaporte y el carné de conducir. Además, le priva del derecho a conducir vehículos a motor.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el conductor, que triplicó la tasa de alcoholemia tras el mortal accidente, está investigado por un delito de homicidio imprudente.

El accidente se registró sobre las once y media de la noche del lunes en la confluencia de la Ronda do Carme con la Rúa Santiago, hasta donde se desplazó un equipo de Atestados de la Policía Local de Lugo. Una vez allí, los agentes comprobaron que un turismo que circulaba por la Ronda do Carme había colisionado con su parte delantera contra la parte posterior de una motocicleta, que se encontraba parada en el semáforo ubicado en la confluencia de la Rúa Santiago. La motocicleta salió disparada "violentamente" a consecuencia del impacto y su conductor quedó tirado en la calzada.

El motorista que perdió la vida era una persona conocida en la ciudad, cuya pérdida ha causado una profunda consternación. Roberto Rubio López, de 50 años de edad, apodado Paradela porque era su municipio natal, tenía una barbería en Montirón del mismo nombre, que abrió hace dos años en plena pandemia. Ese establecimiento hacía casi funciones de local social en este barrio.