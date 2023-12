El Concello busca ingresos con inspección a obras, empresas y vecinos

La necesidad de aumentar los ingresos, de cumplir la legalidad y de favorecer la equidad tributaria ha llevado al Concello de Lugo a poner en marcha un plan de inspección que afecta a la totalidad de tasas y de impuestos municipales que pagan empresas y ciudadanos y de forma particular al impuesto de construcción, al de actividades económicas, a la plusvalía y a la tasa que pagan las empresas suministradoras de energía y telecomunicaciones por la ocupación de suelo público con sus redes.

Esos cuatro conceptos supusieron el año pasado unos ingresos de 10.666.034 millones de euros para el Concello, de los que a 31 de diciembre había cobrado 7.177.535, el 67,2%.

Esos diez millones largos de euros suponen el 18% de la recaudación del Concello por impuestos directos y tasas (58,2 millones en el último ejercicio cerrado), por lo que la administración está concentrando el esfuerzo de investigación en comprobaciones correspondientes a esos tres impuestos y a esa tasa. Y lo hace, además, en los sectores que generan mayor volumen de actividad, que son las de producción o elaboración industrial, construcción, hostelería y turismo y promoción inmobiliaria y de terrenos o edificaciones.

Será objeto de un seguimiento específico la industria alimentaria, en particular el sector lácteo, junto al de la madera y la producción de energía eléctrica, tal como figura en el plan de inspección municipal.

En el caso del impuesto de actividades económicas, el que pagan las empresas que facturan más de un millón de euros al año, se verificará la situación tributaria de las firmas de las que el Concello ya tiene información, pero también intentará detectar otros hechos imponibles, sobre todo referidos a la promoción inmobiliaria e industrial. Comprobará si la cifra de negocio que aportan las empresas declaradas exentas de pagar este impuesto superan ese importe.

El personal inspector podrá acudir a las sedes de las empresas objeto de inspección para comprobar las potencias de las maquinarias declaradas o medir las superficies o los kilovatios empleados en los procesos productivos o en los espacios de venta, según figura en el plan de inspección. En el caso de las promotoras inmobiliarias se verificará si los metros vendidos declarados se corresponden con los realmente vendidos.

Aunque la investigación que se espera que aporte más recaudación y que más preocupa a algunos sectores, como el inmobiliario, es el del impuesto de construcción. Supone el 3% del valor de obra, que no se conoce hasta que está finalizada. De inicio se aplica ese porcentaje al valor del proyecto, pero el de obra suele ser mayor, para tributar menos. En los últimos años, también por factores externos, como el incremento del coste de mano de obra y de materiales. Por eso hay promotores que creen que esta revisión ahora es injusta, más cuando había un compromiso del gobierno local de no aumentar la presión tributaria.

El Concello también prevé comprobar si hay empresas energéticas o de telecomunicaciones que no están tributando (pagan el 1,5%), para lo que incluso puede requerir a ciudadanos y empresas que le informen de qué firmas le suministraron agua, gas, energía eléctrica o telefonía fija en un determinado periodo. En cuanto al impuesto de plusvalía, que se paga cuando se transmite una propiedad, se cruzarán datos con expedientes notariales para detectar transmisiones no declaradas al Concello. En todos los casos las inspecciones no puede ir más allá de los últimos cuatro años.

Intervención lleva años advirtiendo de la necesidad de inspeccionar

El Concello ingresó el año pasado 98,9 millones de euros y gastó 107,2. El desfase viene produciéndose desde hace tres años, aunque nunca había sido tan elevado, y hasta ahora pudo compensarse con remanente, una opción que para el próximo ejercicio ya no existe.

Los gastos aumentan por muchas razones, como la inflación, el aumento de servicios y de edificios y la gestión que se hace del dinero público, que un año electoral como ha sido este tiende a elevarse. Y aunque las tasas e impuestos municipales llevan años congelados, en algunos casos incumpliendo directrices de la UE porque no cubren el coste de los servicios, el gobierno local ha decidido prolongar esa situación un año más, con el fin de no cargar más las economías de las familias y de las empresas.

El gobierno ha optado por la inspección fiscal para intentar obtener ingresos. En este contexto, también acaba de pasar al cobro las terrazas de hostelería de 2022 y pasará las de 2023. Se había comprometido a no hacerlo, pero no hizo el trámite necesario. Y todo apunta a que en 2024 tendrá que endeudarse por primera vez desde 2018.

El Concello necesita dinero ante un desfase creciente, de ocho millones en 2022

La inspección fiscal es algo que cualquier administración está obligada a hacer, pero en el caso del Concello de Lugo se puede decir que era inexistente, por una combinación de falta de recursos y de decisión y seguramente también porque, por diversas circunstancias, propias y ajenas, la situación económica se lo permitía.

Sin embargo, el servicio de Intervención del Concello, el órgano que fiscaliza las cuentas municipales, lleva años advirtiendo de la necesidad de llevar a cabo "tarefas inspectoras tributarias" para detectar "feitos impoñibles ocultos". Así se señalaba ya en 2016 y se siguió haciendo en los siguientes años. Por esas fechas, Lugonovo, partido político extinto, incidía en que había edificios sin licencia de ocupación y sin vado desde los noventa y que no había una comprobación efectiva de que la tasa que pagaban las eléctricas se corresponde con lo que facturaban. Algunas de estas situaciones se mantienen.

¿Quién inspecciona?

Los trabajos de inspección fiscal los dirigen la inspectora de tributos —nombrada hace unos meses— bajo la supervisión de la tesorera del Concello, tal como establece el decreto estatal (de 2007) que regula los procedimientos de gestión e inspección tributaria de las administraciones.

Prestará apoyo en esa labor la empresa Gestión Tributaria Territorial (GTT), que fue la que ganó el concurso público convocado con ese fin. El contrato se adjudicó por tres años y 465.849 euros, casi la mitad del precio de licitación.

GTT es también la empresa que hace la recaudación de impuestos y tasas en vía ejecutiva (tras el periodo voluntario) y las multas de tráfico. Percibe cai un millón de euros al año.