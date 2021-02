El BNG denuncia que la rehabilitación de A Tinería "leva paralizada 4.379 días"

El BNG, socio de gobierno del PSdeG en el Ayuntamiento de Lugo, ha denunciado este miércoles que la rehabilitación del casco histórico de la ciudad, en concreto del barrio de A Tinería, lleva "4.379 días paralizada", concretamente desde "desde a volta do Partido Popular ao goberno galego". Según los ediles nacionalistas, que visitaron el barrio, se trata de una rehabilitación "moi necesaria para o centro de Lugo".

El teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, explicó que "a chegada de Feijoo á Xunta de Galiza supuxo paralizar proxectos cuxa elaboración xa estaba licitada, como a recuperación do Pazo de Dona Urraca ou a escavación da UI-7, onde se atopan os fornos". "As representantes do BNG no Parlamento Galego levan desde o ano 2009 esixindo á Xunta de Galiza que continúe este proxecto", dijo Arroxo, que alegó que estas iniciativas tienen "un gran potencial", ya que se podrían convertir "nun gran atractivo turístico para a cidade de Lugo".

El proyecto de recuperación del barrio "comezado no bipartito polo BNG" con una inversión de 30 millones de euros, ganó el Premio Dubai de Buenas Prácticas de la Onu, según recordó el portavoz nacionalista en un comunicado. Por ello, Arroxo criticó "o estado no que se atopa esta zona da cidade, despois do impulso feito pola Consellería de Vivenda para rehabilitalo".

AUDITORIO. Por otro lado, el portavoz municipal del BNG aseguró que el Concello está preparado para incluir el nuevo auditorio "dentro da ampla oferta de actividades que achegamos desde a área de Cultura a toda a veciñanza de Lugo". "Lugo xa conta cunha programación cultural de primeira calidade no auditorio municipal Gustavo Freire e no resto de instalacións municipais, e ampliarase unha vez solucionemos os importantes fallos técnicos que se atoparon no edificio que a Xunta entregou ao Concello", concluyó.