El BNG de Lugo pide que se revisen los parques infantiles antes de que empiece el buen tiempo

El BNG de Lugo reclamó este viernes al gobierno local que lleve a cabo una revisión y renovación de las zonas de juego infantil en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar que se encuentren en perfectas condiciones cuando llegue el buen tiempo y se haga un mayor uso de las instalaciones. El portavoz nacionalista, Rubén Arroxo, defiende que no solo es importante crear nuevos parques, sino que es fundamental mantener en buen estado los que hay.

Como ejemplo de área recreativa que necesita atención hizo alusión a la de la Fonte dos Ranchos, "aínda que outras moitas tamén precisan renovación". En un comunicado, incidió en que "non solo son importantes as obras novas, senon que hai que manter en boas condicións as instalacións existentes".

La formación frentista sostiene que el Concello tiene recursos para llevar a cabo esta labor. Propone que se use el dinero que se pretendía destinar a la cubierta de la calle Quiroga Ballesteros, cuyo proyecto está en el aire, o que se tire de remanantes. "O concello ten recursos económicos suficientes e hai moitas partidas nos orzamentos que van quedar sen executar pola incapacidade do goberno".