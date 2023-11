El BNG impulsa una plataforma ciudadana contra la supresión de grados en el campus

El BNG quiere que el movimiento contra la supresión de grados en el campus sea liderado por una plataforma ciudadana que aúne a personas afectadas y que mantenga viva esa reivindicación a lo largo del tiempo. Ese es el planteamiento que hizo llegar el lunes Rubén Arroxo a la treintena larga de asistentes a la reunión abierta en el centro social de Fingoi convocada por su partido.

Pese a que haya tenido la iniciativa de la cita, insistió en que su intención era que se organizase un movimiento representativo y organizado, que fuera referente de esa demanda y que no tuviera una cabeza visible de la política porque se trataba de una cuestión que afectaba a todos los lucenses y quizás la presencia de un grupo político concreto podría resultar disuasoria para algunos.

A su juicio, los lucenses todavía no saben realmente cuáles son los planes para el campus, dado que la USC ofrece información en apariencia contradictoria y se mostró convencido de que "é como cando se anuncia de que se pecharán cinco centros de saúde e logo se pechan dous, que parece que aínda temos que estar agradecidos de que so sexan eses".

Al profesor de la Escola Politécnica Superior Xesús Pablo González, que da clase en Enxeñaría Agrícola, Enseñaría Civil y Paisaxe —titulaciones en el punto de mira— ya le afectó hace siete años el cierre de otra titulación del mismo centro. "Eu tiña a meirande pare da miña carga docente en Topografía e Xeomática cando pechou e sei que a Universidade non aforrou un euro nin en salarios aos profesores nin en luz nin en nada", dice y pone en duda que la contabilidad de los alumnos que inician esas carreras sea la correcta. "Os números que manexan de Agrícolas, por exemplo, non son reais. Se contabilizas aos alumnos que veñen de FP ademais dos que acceden pola Abau ou os que estudan Agrícolas e Forestais sí o serían. So destes hai dez alumnos que non se contan nin nunha nin noutra carreira", explica el docente que lleva 27 años en la EPS y es además el delegado en Lugo del Colegio de Peritos Agrónomos.

Su compañero Manuel Ramiro Rodríguez lleva, como estudiante primero y profesor después, 40 años en la Politécnica. La amenaza de que se eliminen titulaciones no le parece "nada novo", sino recurrente en el tiempo. No tiene duda de que va a pasar y, aunque algunos interpretan que el rector en sus últimas declaraciones ha dado marcha atrás a su decisión, él no ve ese cambio de opinión. "Non rectificou en absoluto, penso que seguirán adiante co seu plan e o que di de tomarse un ano para pensar é simplemente que ese é o prazo preciso para executalo, non se pode facer dun día para outro", dice. Como otros, cree que la posibilidad de que haya que dar clases online es una pésima noticia tanto para alumnos como docentes. "Eso non funciona. Como van estar os alumnos mirando para a pantalla!", exclama.

Ana Couso, doctoranda en el proyecto de investigación de Agrícolas y Forestales, cree que, si las clases fueran en línea, "habería que cobrar menos de matrícula aos alumnos" y que suprimir o compartir grados afectaría "moito aos estudantes do futuro". Por ese mismo motivo, Andrés Osoro, presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingenierías Agroforestales de España, dice que ya hay 45 alumnos listos para integrarse en la junta de centros y que preparan un escrito de denuncia. Laura Arrojo, de CIG Ensino, se muestra preocupada por el futuro de parte del personal de la EPS.