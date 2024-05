El área acabó 2023 con la menor espera de cirugía y la segunda mayor en consultas

El área sanitaria de Lugo acabó 2023 con la menor espera quirúrgica de Galicia, pero la segunda mayor demora por consultas de la comunidad. El Sergas publicó ayer los datos de listas de espera del segundo semestre del año pasado con un evidente retraso.

Estos indicadores tienen poca utilidad para los pacientes a nivel particular y examinados exentos de contexto, pero sí dejan en evidencia tendencias y problemas en servicios puntuales. En este caso, sirven para dejar claro que los hospitales gallegos no se han recuperado del revés de la irrupción del covid. Toda la actividad postergada entonces, sumada al importante incremento posterior de la demanda asistencial, ha hecho que no se hayan vuelto a ver datos como los prepandémicos.

En el caso del área lucense, por ejemplo, pese a que sean los pacientes de toda la comunidad que menos esperan de media para pasar por quirófano (50 días) —mucho menos que los coruñeses (81 días) o los ourensanos (70)— y a que se logró reducir la demora en 8 días de media en el último año, no se llegó todavía a los 42 días de demora que había en diciembre de 2019.

Más actividad en los hospitales de la provincia

La gerencia del área sanitaria agradeció "o esforzo dos máis de 6.300 profesionais do Sergas na provincia" que lograron aumentar la actividad y mejorar esperas, especialmente la de cirugías de prioridad 1, cuyos pacientes, muchos de ellos oncológicos, esperaron de media 23 días.

Recordó también que durante el año pasado, en los tres hospitales de la provincia se realizaron más de 25.400 operaciones quirúrgicas, 2.260 más que en el año 2022, incrementándose un 10% la actividad quirúrgica en los tres hospitales, pero especialmente en el de Monforte, en el que este incremento superó el 17%.

Los servicios quirúrgicos con más demora en el conjunto del área siguen siendo los mismos (Otorrinolaringología, Neurocirgía y Traumatología), aunque se observa, a nivel general, una mejora sustancial: mientras que a finales de 2022 había más de cien lucenses que llevaban más de medio año aguardando una operación, en 2023 ninguno estaba en lista desde hacía más de seis meses.

En el hospital mariñano, que tiene una espera media para operaciones de 46 días, solo 41 pacientes llevaban a final de año más de tres meses en lista; mienras que en el de Monforte, con una demora quirúrgica media de 41 días, los 426 pacientes en lista para operarse llevaban aguardando menos de tres meses.

Entre los tres hospitales de la provincia se registraron el año pasado un total de 34.472 personas ingresadas, casi 1.400 más que el año anterior.

La situación en consultas es casi la contraria. Vuelve a ser el área lucense la segunda con más demora de la comunidad, al tener 86 días de media solo superada por la de Ourense, que tiene 130, y ambas muy alejadas de los datos de A Coruña y Vigo, con 49. Si bien ha conseguido mejorar ligeramente su media en el último ejercicio, bajando 3 días, la comparación con los datos prepandémicos es desoladora. Entonces, los lucenses tardaban una media de 41 días para ver por primera vez a un especialista; es decir, ahora aguardan un 103% más.

Relación entre listas

Es necesario explicar que una una alta espera en consultas a menudo está relacionada con una baja demora en cirugías, dado que si el paciente no llega a ver al especialista, este no le puede indicar la operación y anotarlo entonces en la lista de espera quirúrgica.

Pongamos por ejemplo, Anestesiología, un servicio por el que pasan todos los que van a ser intervenidos: la media de espera a diciembre de 2023 en el área era de 166 días, con 21 pacientes que llevaban más de un año aguardando para ir a la consulta. Todos esos casos se registran en el hospital mariñano, que tiene una espera media para ver al anestesistas de 195 días. De los 206 pacientes que en diciembre de 2023 estaban en la lista, 173 eran del hospital burelés.

Similar efecto se produce en el caso de Medicina Interna, un servicio que durante todo el pasado ejercicio tuvo ausencias de profesionales en A Mariña. Así, acabó el año con una demora media de 146 días, mientas que en el Hula tenía 41 y en Monforte, 20.

En el caso del Lucus Augusti el servicio con más espera vuelve a ser el de Rehabilitación, que a su vez es, junto con el de Cirugía Vascular, el único de todo el centro con pacientes que llevan más de un año aguardando para ver al especialista. En ese caso son 89, mientras que en el segundo son 7 esos pacientes. Rehabilitación es también el servicio que tiene más pacientes en lista (3.347), tras el de Traumatología (3.795).

En Monforte, los tres servicios que acabaron 2023 con una mayor demora en consultas fueron los de Digestivo (117 días), Dermatología (105) y Oftalmología (94).

Consultas lejos de la situación prepandémica

Ninguno de los centros de la provincia consiguió volver a los datos prepandémicos en consultas y de hecho es algo generalizado en toda Galicia, en absoluto exclusivo de Lugo. Por ejemplo, un ourensano espera cuatro veces más que entonces para ver al especialista (130 días de media frente a los 40,5 de entonces), un compostelano pasó de 38 días a 63 y un coruñés de 35 a 49.

En cuanto a las pruebas diagnósticas, el año acabó con 10.359 pacientes esperando para hacerse una en el área lucense, de los que 511 llevaban más de un año aguardando y un millar, más de seis meses. La mayor espera es de 219 días, que es la media para hacer una ecocardiografía; seguida de los 132 días que tarda el TAC, los 104 de la ecografía y los 106 de la resonancia. En concreto, en el Hula la demora más larga es la de la electroneurografía, con 320 días de espera.