Funcionarios de justicia han protagonizado, en la décimo tercera jornada efectiva de huelga indefinida, actos reivindicativos de distinto tipo en varias localidades gallegas. En nuestra ciudad, destacaba la representación de un "golpe de estado a la justicia" con motivo de la efeméride del 23-F. De este modo se pudo ver a funcionarios disfrazados de Antonio Tejero, mientras sus compañeros gritaban "¡manos arriba, esto es un atraco!".

APOYO. La Junta de Personal funcionario de los Servicios Periféricos de la Xunta de Galicia en Lugo ha mostrado hoy su apoyo a las reivindicaciones de los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia y han llamado a unirse a su manifestación de mañana.



La sesión plenaria de este jueves de la Junta de Personal aprobó un comunicado casi idéntico al respaldado el pasado día 14 por la Junta de Personal Funcionario de los Servicios Centrales de la Xunta de Galicia, que anunció que respalda y comparte las reivindicaciones y explicó que baraja establecer un calendario de movilizaciones para recuperar condiciones.



Los trabajadores autonómicos en Lugo hacen suyas las reclamaciones de los empleados de Justicia, que son Cuerpos Nacionales transferidos en el caso de Galicia, y pretenden ampliar las mejoras que consigan con la actual huelga indefinida, que empezó el 7 de febrero, a la administración gallega.



Aclaran, como hicieron sus compañeros de los Servicios Centrales, que barajan empezar los contactos "para iniciar un calendario de movilizaciones" para recuperar derechos laborales y salarios, si sus reclamaciones no son escuchadas.



Los funcionarios autonómicos añaden que participarán mañana en la manifestación del personal de Justicia en Santiago de Compostela, en defensa de la "dignidad" del colectivo.



Las negociaciones están rotas desde este martes con desacuerdo en los cinco puntos que reivindican los trabajadores: igualación del complemento salarial autonómico con las demás comunidades, que no haya descuentos por bajas por enfermedad, conversión de refuerzos en fijos, recuperar las plazas amortizadas y que los trabajadores sustitutos cobren según el trabajo que realizan y no conforme a su categoría anterior.