Dos ejemplos de innovación en EL CIFP en As Mercedes

Acercar a los estudiantes no universitarios al emprendimiento es el fin del programa Lanzadeiras, que promueve la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, con la colaboración de la fundación Alcoa y el Grupo El Progreso. Entre la batería de proyectos seleccionados figuran dos del CIFP As Mercedes de Lugo: el de ensayos no destructivos en la industria aeronáutica (Galiend), creado por alumnos del ciclo superior de Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina, y el de instalación de huertos verticales para zonas urbanas (Verde Vertical), en el que participan estudiantes de varios grados del departamento de Instalación y Mantenimiento.

En este último proyecto la propuesta a desarrollar es acondicionar huertos verticales en las zonas comunes de los edificios. "É traer o campo á cidade", afirma la profesora Belén Bustabad, que destaca que también busca "o uso eficiente da auga, procedente da choiva, para reducir o consumo".

Cuenta además con una microturbina que permite desplazar la estructura del huerto para orientarla hacia el sol y se pretende que esta pueda llegar a ser autónoma energéticamente.

El profesor Pablo Alvariño, que explica que el proyecto se ha inspirado en el futuro barrio multiecológico de la capital lucense, incide en que Verde Vertical también apuesta por "favorecer o desenvolvemento sustentable das zonas urbanas" y de paso contribuye "á concienciación ambiental do alumnado"

Otro de los docentes, Juan Carlos Fernández, resalta "a participación e a implicación" tanto de los profesores como de los estudiantes. "Créase unha comunidade que aporta moitos valores á familia profesional e á formación do alumnado", agrega.

"Como docente o bonito é traballar entre departamentos e que por medio destes proxectos os alumnos poidan aprender máis cousas que nas clases", señala Belén Bustabad.

En Verde Vertical participan, entre otros estudiantes, Gonzalo Cerviño, Óscar de la Iglesia, Germán Valcárcel y Antonio Rodríguez, que cursan 1º en el ciclo superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, encaminado a climatización, aire acondicionado o frío industrial.

Óscar de la Iglesia, que es de Melide (A Coruña), y Antonio Rodríguez, de Taboada, ambos de 19 años de edad, se matricularon en este grado atendiendo a la recomendación que les hicieron amigos suyos por la salida laboral que tiene. Mientras, Gonzalo Cerviño, de 18 años, que es de Sarria, se decantó por este ciclo para seguir la tradición familiar.

"Cando entrei dinme conta de que me gustaba", afirma Antonio Rodríguez. Tanto él como De la Iglesia tienen claro que cuando lo concluyan pretenden incorporarse al mercado laboral. En cambio Gonzalo Cerviño se plantea completar después su formación cursando otro ciclo de FP o un grado universitario, aunque reconoce que todavía no tiene decidido por cuál de las dos opciones se decantará en el futuro.

AEROMECÁNICA. El CIFP As Mercedes es un centro de excelencia en la familia profesional de Aeromecánica. Uno de los proyectos seleccionados por el programa Lanzadeiras para financiar su desarrollo corre a cargo de alumnos del ciclo superior de Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina.

Denominado Galiend, consiste en "detectar fisuras que no se ven a simple vista ni con una lupa de hasta diez aumentos" para así "comprobar si componentes son aptos para el vuelo", según explica el profesor Luis Abelleira, una práctica que además de en aeronáutica también se utiliza en otros sectores como automoción o aerogeneradores.

Además de obtener financiación para desarrollar este proyecto, los alumnos que participan recibirán formación a cargo de una empresa que presta sus servicios a compañías de aviación comercial como Iberia o Air Europa.

"Recibirán formación sobre corrientes inducidas y ultrasonidos y sobre ensayos no destructivos que permiten ver corrosiones y grietas internas", explica Luis Abelleira.

En este proyecto seleccionado por el programa de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades se han embarcado Paula Rubio, Raún Miranda, Fernando Fernández, Daniel Calvo, Pedro da Rocha, Pablo Alonso y Antón Abeledo, que son alumnos de 1º del ciclo superior de Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina.

En este ciclo del CIFP As Mercedes un elevado número de estudiantes son de fuera de Lugo, atraídos además de por los aviones por su salida laboral. Es el caso de Raúl Miranda, que es de Vigo. "Me gusta la mecánica en general y la aviación me llama la atención", explica este joven de 20 años, que considera que fue "un acierto" optar por este grado, que, a su juicio, es "completamente diferente" a cualquiera de automoción y que asegura que le "encanta".

"Está todo muy pautado y ordenado (talleres, procedimientos...)", pone de manifiesto Raúl Miranda, que cuando finalice el ciclo pretende ponerse manos a la obra para obtener una licencia de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) con el fin de emitir certificaciones.

Entre los cerca de 40 alumnos matriculados en los dos cursos de este grado superior solo hay tres mujeres. Una de ellas es Paula Rubio, de 20 años y natural de Becerreá, que atribuye a la "tradición" esa escasa presencia femenina.

Cuando acabó el Bac, esta joven pretendía estudiar Ingeniería Aeroespacial en el campus universitario de Ourense, pero cono no obtuvo la nota de acceso precisa encontró en este ciclo de FP una alternativa.

"Gústame a mecánica, os avións... e gustaríame traballar nisto", asegura Paula Rubio, que se plantea intentar continuar con sus estudios cursando Ingeniería Aeroespacial si puede, una vez finalizado el ciclo.

Los alumnos de As Mercedes que participan en Verde Vertical y en Galiend tendrán que desarrollar en el primer cuatrimestre del próximo curso sus proyectos, cuya puesta de largo será la feria FP Innova, considerada el mayor escaparate de la innovación en la Formación Profesional en Galicia, que se suele celebrar durante el mes de marzo en Santiago de Compostela.