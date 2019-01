Educación inicia el proceso de destitución de la directora del colegio Casás

El consejo escolar del colegio Casás emitió el martes diez votos a favor de la revocación de la directora del centro, Isabel Ferreiro, que se encuentra actualmente de baja, y uno en contra. El trámite es un paso más dentro del proceso de destitución que inició la delegación territorial de Educación a raíz de un expediente que se abrió hace meses sobre la aportación de ocho euros al mes que las familias hacían al comedor. En su momento, algunos padres señalaron que era voluntaria y que se había instituido antes de que Ferreiro asumiera el cargo, mientras que Educación matizó que "non se pode privar do servizo a quen decida non facela e moito menos obrigar ao seu pagamento".

El informe del consejo escolar es obligatorio en este procedimiento, aunque no vinculante, y ahora se abre un plazo para que la directora presente alegaciones. Luego la jefatura tomará una decisión definitiva.

En el caso de que la revocación sea firme se nombrará, de forma accidental, a un titular del cargo que será, con mucha probabilidad, la actual sustituta. De cara al próximo curso se abrirá el procedimiento ordinario para nombrar un nuevo responsable.

El martes un grupo de madres se concentró ante el colegio en apoyo de la directora y hace unos meses se presentaron 192 firmas en la Xunta a su favor.