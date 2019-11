Educación estudia trasladar Magisterio para ampliar las plazas escolares en Lugo

La conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, ha reconocido que la Xunta está analizando la posibilidad, planteada por el Rectorado de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), de trasladar Escola de Formación de Profesorado de su actual ubicación.



En realidad, la propuesta, si finalmente llega a prosperar, sería desplazar los estudios de Magisterio al campus universitario y utilizar la actual sede de la Escola de Formación do Profesorado, en la Avenida de Ramón Ferreiro, para ampliar el colegio de la Anexa, dada la "demanda creciente de plazas escolares" en el centro de la ciudad.



"Estamos en conversaciones", dijo Pomar, quien reconoció que esta idea nació de un encuentro con el rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, en el que la Consellería y la institución académica hablaron de “muchísimos temas” y uno de ellos fue “el de las infraestructuras”.



Según la conselleira, desde el rectorado se ha puesto "sobre la mesa" esta posibilidad, que ahora la Consellería de Educación está analizando porque "es cierto que hay una demanda creciente de plazas escolares en el centro de Lugo".



"Entramos en ese análisis, pero estamos todavía en la fase de conversaciones iniciales", precisó, de modo que "no hay nada cerrado, no hay nada concreto".



"Tenemos que estudiar las sensibilidades y los puntos de vista de toda la comunidad educativa, tanto universitaria como no universitaria, antes de tomar cualquier decisión", ha añadido.