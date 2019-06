La jefatura territorial de la Consellería de Educación desestimó las reclamaciones que presentaron varios alumnos del ciclo superior de Laboratorio de Análisis e Control da Calidade del IES Lucus Augusti contra la profesora que imparte la materia de Análisis Instrumental. Educación avaló el trabajo de la docente tras estudiar la documentación que aportó la dirección del instituto y después de analizar "o contido do informe emitido polo especialista".

Los estudiantes denunciaron que la profesora cometió varias irregularidades, como el incumplimiento de los criterios de evaluación y programación. Debería haber realizado cuatro exámenes teóricos y cuatro recuperaciones y, según explican los afectados, solo hizo dos exámenes y uno de recuperación final, al que solo pudieron asistir tres de los 14 alumnos suspensos. "Ao resto prohibíusenos", denunciaron varios de ellos.

Asimismo, a pesar de que la normativa recoge que en el examen práctico se pueden usar programas informáticos como hojas de cálculo, la docente habría exigido el tratamiento a mano. Según los alumnos, en el examen práctico, la docente no supervisó a los alumnos, "xa que a maior parte da duración do mesmo realizou outras actividades que non implicaban mirar o traballo que estaban a realizar os alumnos no laboratorio" y, además, ayudó a algunos "á realización do diagrama de fluxo ou algún cálculo".

Los estudiantes también denunciaron que la profesora no les devolvió los trabajos prácticos y las memorias corregidas antes del examen, de manera que tuvieron que ir a él "sen coñecer os erros que puidésemos cometer, e non sabemos como nos avaliou ditos informes".

Algunos alumnos explicaron a este periódico que no pueden obtener el título debido al suspenso de esta asignatura, lo que les impide acceder a otros estudios o realizar otros ciclos a la vez que intentan aprobar, por la dificultad para compatibilizarlos. Algunos alumnos ya cursaron la materia dos veces y se plantean matricularse en otro centro.