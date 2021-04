A última charla do foro A educación, a análise, organizado por El Progreso coa colaboración da concellería de Educación e Difusión do Coñecemento de Lugo​, contará co protagonismo da Vicerreitora de Coordinación do Campus de Lugo da USC, Montserrat Valcárcel, que falará sobre a investigación no campus de Lugo e a oferta educativa.

A charla poderá seguirse desde as 12.30 horas deste venres en www.elprogreso.es

O ciclo A educación, a análise comenzou o venres 9 de abril coa mestra de primaria Mari Blanco e continuou o día 16 co coordinador dos proxectos e programas de educación medioambiental de Adega, Ramsés Pérez.

Tamén participou no foro a presidenta da asociación socioeducativa Antonio Gandoy, María Luisa Rey, que falou sobre a importancia dos xogos na educación.

