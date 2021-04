Encontros EP 📺 Xa podes volver a ver a charla de Montserrat Valcárcel

A 煤ltima charla do foro A educaci贸n, a an谩lise, organizado por El Progreso coa colaboraci贸n da conceller铆a de Educaci贸n e Difusi贸n do Co帽ecemento de Lugo鈥, contou co protagonismo da Vicerreitora de Coordinaci贸n do Campus de Lugo da USC, Montserrat Valc谩rcel, que falou sobre a investigaci贸n no campus de Lugo e a oferta educativa.

O ciclo A educaci贸n, a an谩lise comenzou o venres 9 de abril coa mestra de primaria Mari Blanco e continuou o d铆a 16 co coordinador dos proxectos e programas de educaci贸n medioambiental de Adega, Rams茅s P茅rez.

Tam茅n participou no foro a presidenta da asociaci贸n socioeducativa Antonio Gandoy, Mar铆a Luisa Rey, que falou sobre a importancia dos xogos na educaci贸n.