Eduardo Vidal Baamonde: "Non quero que os intereses de Lugo queden nun caixón"

Como xurdiu a oportunidade?

Dun xeito moi natural, foron os compañeiros de distintas agrupacións os que me propuxeron, circunstancia que foi ben acollida pola dirección do partido e que me honra fondamente, máis aínda polo feito de que sexa José Ramón Gómez Besteiro a persoa que encabeza a candidatura.

Cales son as motivacións que o levaron a dar o salto?

O motivo fundamental foi o compromiso coa miña maneira de entender a política. Son consciente da grande responsabilidade que implica o feito de participar na candidatura do PSOE, e de levar ese compromiso aló onde eu poida para favorecer as mellores condicións de vida das persoas. Penso, como moitos, que o 23-X nos xogamos un modelo de sociedade, están en risco moitos dereitos e liberdades. Estamos nun momento crucial e é responsabilidade de todos intentar frear esta ola refractaria que intenta dividir á sociedade. Ademais, como lucense, non quero que os intereses da miña provincia queden esquecidos no fondo dun caixón, como sucede sempre que goberna o PP.

Non é a primeira vez que compatibiliza cargos. En caso de ser elixido, como afrontará a dobre tarefa?

Coa mesma responsabilidade e o compromiso de sempre. Non me asusta o traballo, como ben saben os que me coñecen, e facelo por Lugo, polos meus veciños e veciñas, para min é un pracer.

En Vilalba, o PSOE perdeu máis de 1.500 votos. Cre que eses datos poden extrapolarse a nivel nacional?

Cada proceso electoral é diferente e a sociedade discrimina dun xeito moi persoal o sentido do voto. Sabiamos que nas municipais tiñamos una bolsa de votos prestados, pero tamén que a sociedade vilalbesa necesita un tempo maior a catro anos para recoñecer que outro tipo de facer política é oportuno. Estou seguro de que os meus veciños saben que nestes comicios só hai un voto útil e é o do PSOE.

En Vilalba tocoulles chegar a acordos para manter o goberno. Hai algún partido co que non pactaría?

Dende logo que si, con aquel partido que coas súas actuacións e actitudes evidencie o derrube da plataforma de dereitos das persoas que son piares do seu estado de benestar. Dereitos que por certo, viñeron todos da man de gobernos presididos por socialistas. Xa estamos vendo todos o que están a facer as dereitas alí donde gobernan, os perigos deses pactos. Non queremos iso no Goberno de España.

De que xeito cre que podería axudar á comarca como deputado?

Apoiando o desenvolvemento de iniciativas que favorezan ao conxunto da sociedade. Non falamos de algo abstracto, senón de accións concretas como o programa único de banda larga, os investimentos e melloras nas estradas, o apoio ás empresas, ao sector agrícola e gandeiro…

En detalle

Móbil

Nunca se separa do teléfono, un elemento indispensable para atender

Nunca se separa do teléfono, un elemento indispensable para atender incidencias ou tarefas do día a día.

Navalla

Foi un agasallo do exrexedor da Fonsagrada, Argelio Fernández, cando Vidal era deputado provincial.