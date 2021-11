O edil Felipe Rivas postúlase para ser o responsable local do BNG en Lugo

O edil de educación e difusión do coñecemento do Concello de Lugo, Felipe Rivas, presentou a súa candidatura para ser elixido responsable local de o BNG de Lugo, na asemblea que se celebrará o vindeiro luns.

Felipe Rivas presentou a súa candidatura, da que forma parte o responsable local saínte, Luís Blanco, arroupado, entre outros, por o tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo.

O consello local, que é o órgano de dirección de o BNG en Lugo, está formado por 15 persoas, ás que se unirá a elixida pola organización xuvenil de o BNG, Galiza Nova.

"Afrontamos este novo reto con ilusión e co ánimo de expandir o proxecto do BNG a nivel local", explicou Felipe Rivas. O edil destacou a importancia da militancia a a hora de tomar decisións en o seo de a fronte nacionalista. "As e os militantes do BNG somos encargados de decidir a liña política e as decisións de peso dentro da organización", dixo.