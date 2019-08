El primer edificio verde de Galicia reducirá las emisiones de CO2 un 90 por ciento

El edificio Impulso Verde será un "referente" en la lucha contra el cambio climático. Así lo confirmó la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que explicó que se trata del primer edificio público de la comunidad "construído en madeira de Galicia", que su modelo de construcción implica un ahorro energético del 74% respecto a otros edificios ya existentes y que, bajo una perspectiva estrictamente ecológica, emitirá un 90% menos de CO2 que los edificios de hormigón y acero.

El Concello convocó este martes una rueda de prensa en la que estuvieron presentes, además de la regidora, la portavoz de la Diputación, Pilar García Porto, la arquitecta del Campus Terra Belén Feijóo y Luis Ruiz, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, que fue la encargada junto a las Politécnica lucense y el propio Concello de redactar el proyecto de barrio verde que fue seleccionado por la UE para su financiación.

Lara Méndez: "É un edificio de balance enerxético case cero, que será capaz de producir con enerxías o consumo que gasta"

Lara Méndez sacó pecho de lo que será "o primeiro barrio multiecoloxico" de España y anunció que este miércoles la junta de gobierno local aprueba el inicio del procedimiento para licitar la obra. Su presupuesto asciende hasta los 1.040.503 euros y su plazo de ejecución será, como máximo, de doce meses.

Este edificio "pionero", como lo calificaron todos los presentes en la rueda de prensa, se enmarca dentro del programa Life Lugo+Biodinámico, un plan encaminado "non só a deseñar desde Lugo as cidades ecolóxicas no futuro, senón a ser exemplo na aplicación de solucións de enerxías limpas e eficiencia enerxética", apuntó Lara Méndez.

La alcaldesa destacó que, a pesar de ser un edificio piloto, "nace coa vocación de converterse nun referente na loita contra o cambio climático na sociedade galega, propondo un novo modelo construtivo realizado na súa totalidade de madeira local".

Pilar García Porto: "Que a construcción do edificio sexa con madeira de Galicia é algo que non pode pasar inadvertido"

El uso de materiales sostenibles es una "revolución", según Méndez, que provocará la minimización "do impacto ambiental e mellorará a calidade de vida dos lucenses". Respecto al uso de la madera autóctona, lo calificó como un "revulsivo económico" para dinamizar el sector forestal lucense y de Galicia "ao abrir as portas a un novo modelo produtivo de alta tecnoloxía".

Desde el punto de vista espacial, el edificio conectará al usuario con la naturaleza a través del empleo de la madera, la inserción de espacios ajardinados y la instalación de un parque con pavimento drenante, especies autóctonas, jardines de lluvia y una amplia zona de huertos urbanos.

Luis Ruiz: "Lugo se sitúa a la vanguardia de los sistemas de construcción sostenible a nivel nacional y a nivel europeo"

A LA VANGUARDIA. El investigador de la Universidad Politécnica de Madrid Luis Ruiz aseguró en la rueda de prensa que este proyecto "sitúa a Lugo a día de hoy a la vanguardia de los sistemas de construcción sostenible tanto a nivel nacional como a nivel europeo" y destacó el trabajo desarrollado en una convocatoria "que superó a otras capitales importantes y se colocó en las primeras posiciones después de más de 1.000 proyectos presentados".

Por su parte, Pilar García Porto aseguró que para la Diputación "é unha plena satisfacción apoiar ó Concello nesta gran transformación da cidade que se está impulsando" y señaló que el uso de la madera gallega "é algo que non pode pasar inadvertido".

Un diseño pionero

El edificio está diseñado con un sistema de estructuras laminares reticulares de eucalipto para su aplicación en cubiertas, y un panel de madera contralaminada de pino radiata para su aplicación en edificación de altura.



Balance energético cero

Será un edificio de balance energético cero porque compensará su consumo con energías alternativas y se monitorizará su rendimiento para evaluar y detectar si puede producir más energía de la que consume.