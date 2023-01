El edificio del antiguo Mesón de Alberto albergará una cervecería

Óscar Paredes, que fue durante años el director del hipermercado Eroski de As Termas, abrirá, junto a sus dos hermanos como socios, un nuevo bar en el local Alberto 2, el antiguo Mesón de Alberto, situado en la Rúa da Cruz.

El establecimiento sufrirá una remodelación antes de su apertura para adaptarse al nuevo negocio. Paredes explica que, mientras que hasta ahora se trataba de un restaurante y tenía por tanto una distribución orientada a ese uso, para su nuevo local se harán obras cambiando un poco las actuales estancias. En concreto, está previsto que el nuevo establecimiento ocupe solo la planta baja y primera del edificio.

El negocio que abrirá en ese lugar será una cafetería y bar. Está previsto que sirva menús, pero también cafés y vinos, con tapas y raciones. A Paredes le parece que la situación del establecimiento, en una calle típica de vinos que tiene circulación de gente prácticamente todo el día, es ideal para un negocio con ese perfil.

La intención de los empresarios es que el nuevo local abra todos los días de la semana, con un horario de nueve de la mañana a once de la noche de domingo a jueves y de nueve a doce, los viernes y sábados. De esta manera, se podrán atender los cafés de la mañana pero también los vinos de la tarde y las cenas.

Paredes admite que se tratará de su primer local de hostelería, sector en el que no tiene experiencia previa. "Hasta ahora me he dedicado a la gran distribución como director. Por supuesto me estoy asesorando con gente experta del sector", explica.

La previsión es que el negocio, una vez remodelado el local y contratado el personal, pueda abrir en la segunda quincena de marzo. En estos momentos, se encuentra en el proceso de selección de personal, por lo que Paredes se está entrevistando con trabajadores de distintos perfiles, como camareros o cocineros.

En el propio local, un gran cartel advierte de esta búsqueda de personal.