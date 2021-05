Ecoloxistas en acción celebra a paralización das obras nas Saamasas

Ecoloxistas en Acción anunciou nun comunicado que celebra que o Concello de Lugo paralice as obras da urbanización das Saamasas por carecer de permiso ambiental por parte da Confederación Hidográfica Miño-Sil.

Os ecoloxitas recordan que desde a súa organización xa alertaran "hai máis dun mes de que as obras se estaban realizando sen a preceptiva avaliación das súas repercusións ao río", así como que solicitou á Confederación Hidrográfica e ao Concello de Lugo que adoptaran as medidas oportunas para decretar a paralización inmediata das obras "mentres non dispoñan do informe de avaliación das repercusións sobre a Rede Natura e á Reserva da Biosfera".

Ademais, a asociación denuncia que as obras da nova urbanización son "innecesarias para unha cidade na que case 1 de cada 4 vivendas está baleira". Sinala tamén que dentro da parcela "hai zonas catalogadas como inundables e un par de regatos que foron desviados" do seu cauce, segundo veciñanza da zona".

Por iso, a organización ecoloxistas solcita á Confederación Hidrográfica que faga unha avaliación exahustiva das consecuencias medioambientais desta construcción ás beiras do río Miño e ao Concello de Lugo que manteña a paralización cautelar até que se cumpra a normativa ambiental.