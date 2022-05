El duro peregrinaje del Camino por Lugo

La Xunta proyecta hacer una senda peatonal en un tramo de la carretera que va de Lugo a A Fonsagrada, la LU-530, que coincide con el trazado oficial del Camino Primitivo. El objetivo es eliminar la peligrosidad que corren los peregrinos al circular por el arcén y evitar posibles atropellos. La senda se instalará en un tramo de algo más de un kilómetro.

Esta solución, en cambio, no eliminará todos los puntos negros que tiene esta vía jacobea a su paso por el municipio de Lugo, donde abundan los tramos por arcén también saliendo de la ciudad por la carretera de O Burgo.

Para Ricardo Gómez Polín, estudioso del Camino Primitivo, este peligro no existiría si el trazado oficial respetase la vía jacobea tradicional. Según pone de manifiesto el historiador, "tramos do Camiño Primitivo medieval están agora en mans privadas, tanto porque foron apropiados por particulares como tamén por construírse por riba del vías de comunicación, e o malo é que iso agora está xa consolidado".

Lo peor de la ruta jacobea

Casas en ruina. Regueiro dos Hortos

El Regueiro dos Hortos ofrece una de las peores imágenes de Lugo con varios edificios en estado semirruinoso, en uno de los tramos del Camino Primitivo más importantes de Lugo, que conecta la ciudad con el río. [FOTO: SEBAS SENANDE]

Desvíos en el Camino. Ronda do Carme

En el Regueiro dos Hortos, el trazado oficial del Camino gira hacia Noriega Varela desembocando en la Ronda do Carme, donde los peregrinos tienen que cruzar un paso de cebra para ir hacia A Cheda y volver hacia el puente romano. [FOTO: SEBAS SENANDE]

A pie de carretera. Carballido

Tanto la entrada como la salida del Camino en Lugo es por el estrecho arcén de dos carreteras, donde los peregrinos están obligados a ir mano a mano con el tráfico, poniendo en peligro sus vidas. En Carballido se hará ahora una senda. [FOTO: SEBAS SENANDE]

TRAMOS. Gómez Polín va más allá y habla de que la mitad del trazado de esta ruta en Lugo "non coincide co Camiño orixinal". Y pone varios ejemplos, como el acceso al hospital de peregrinos de Santa María de Gondar, por donde pasaba el Camino original "e tramo que foi desviado á estrada entre Bascuas e Carballido obrigando aos peregrinos a ir pola beiravía".

Otro tanto ocurre, según el experto, en el monte de As Regas "onde a construción dunha urbanización tamén fixo perder o trazado orixinal"; en Bascuas "parroquia na que a canteira destruíu o tramo coñecido como Costa Francesa" y también en el barrio de A Viña, en Fazai, "onde tamén se desviou o Camiño á estrada".

Este trazado del Camino, al pie de la carretera, está surtido de puntos negros donde los peregrinos exponen directamente su vida cuando van caminando. Ángel Trabada, presidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago, expone que "en Carballido, hay dos cruces peligrosos en un tramo en el que, además, los peregrinos circulan kilómetro y medio por el arcén", indica.

La alternativa que da la Xunta a esta situación es la senda peatonal, que irá delimitada de la carretera por un vallado de madera al que Ricardo Gómez Polín llama "Far West".

"Esta senda peonil ao carón da estrada non vai recuperar, para nada, o camiño tradicional, que é patrimonio mundial e patrimonio histórico. Iso é só poñer uns valados de madeira tipo Far West na beiravía, entre Bascuas e Carballido, pegados á estrada. E, mentres tanto, perdemos de ir por unha corredoira que nos levaría a Fazai, sen coches. Construír un novo Camiño de Santiago é perder as esencias, o silencio, o seu valor histórico e cultural e as súas orixes. Estes valados, aos que lles chamamos Far West, son obras de acondicionamento do Camiño que, ao final, reforzan a presenza dos peregrinos na estrada", insiste Gómez Polín.

Los peregrinos también van a pie de carretera, una vez pasado Lugo, en dirección a San Xoán do Alto y O Burgo. Son otros de los puntos peligrosos del trazado.

"En la carretera de O Burgo, hay 18 kilómetros del Camino y de estos, 16, son de asfalto. Por encima, esta es una carretera muy estrecha y resulta muy peligroso ir caminando por allí. Los dos primeros kilómetros están en condiciones porque la Diputación amplió la carretera hace años pero el resto, no", afirma Trabada.

Lo mejor de la ruta jacobea

Patrimonio y naturaleza. A Chanca

El barrio de A Chanca da la bienvenida a los peregrinos en un entorno muy natural, al lado del paseo del Rato y muy cerca del puente del ferrocarril, una obra de ingeniería espectacular que data de hace algo más de un siglo. [FOTO: SEBAS SENANDE]

Capilla insólita. El Santiago peregrino

La catedral cuenta con una capilla que refleja la importancia del Camino Primitivo a lo largo de la historia en Lugo. Se trata de la dedicada a Santiago peregrino. Una capilla insólita muy poco conocida incluso por los lucenses. [FOTO: SEBAS SENANDE]

Joya del románico. Iglesia de Bacurín

A algunos les sorprende encontrarse con esta belleza de iglesia, muestra del románico, en una de las parroquias del municipio más alejadas de la capital. Es la iglesia de Bacurín, muy próxima ya al ayuntamiento de Friol. [FOTO. XESÚS PONTE]

PATRIMONIO. Gómez Polín añade, además, que el hecho de llevar el Camino por la carretera también anula, a vista del peregrino, el patrimonio histórico que hay en la zona.

"Déixase de lado a igrexa de San Xoán do Alto, un antigo mosteiro, na Seara. Alí había unha pedra con forma de espiral, unha voluta, que marcaba a primeira legua do Camiño desde Lugo. A ruta xacobea orixinal pasaba tamén polo castro de Rebordaos", dice.

En Lugo ciudad, también hay aspectos a mejorar del Camino, según estos dos expertos. Ricardo Gómez Polín critica otro cambio del trazado en O Carme.

"Ese é un caso serio. Hai unha adulteración do Camiño desde a saída da porta Miñá e mesmo da de Santiago desviándose desde o Regueiro dos Hortos, en dirección contraria, hacia a Ronda do Carme obrigando, finalmente, a atravesar hacia A Cheda, facendo como un triángulo e volvendo para atrás, para ir ao barrio da Ponte", dice el historiador.

Polín apunta otro tramo más del Primitivo en Lugo que debería ser reconducido. Esta vez ya en A Ponte. "O Camiño tería que ir pola Rúa Vella, ao pasar a ponte vella, e non por Fermín Rivera. Dese xeito, iríase dereito hacia A Louzaneta e con bastante menos pendente", cuenta.

FEÍSMO. Ángel Trabada habla, por otra parte, de feísmo tanto a la entrada del Camino por el Carril das Flores como a la salida, por el Regueiro dos Hortos.

"La entrada por el Carril das Flores es horrorosa y está abandonada, especialmente en la parte de arriba, junto a la puerta de San Pedro. Pero también está llena de feísmo la salida de la ciudad por el Regueiro dos Hortos, donde se ven un montón de fachadas de casas ruinosas", indica el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago.

El historiador Ricardo Gómez Polín opina que el Camino de Santiago a su paso por Lugo necesita todavía mucho más apoyo para explotar zonas que están en abandono y, de paso, combatir el feísmo. "A Chanca é a entrada do Camiño en Lugo e é un barrio moi bonito, que ten natureza e patrimonio. Non obstante, non está posto en valor polo Concello como debera. Alí hai muíños, houbo tradición de fábricas de curtidos e peleteiros e hai un viaduto do século XIX increíble e non se promociona. O mesmo pasa tamén na Ponte", afirma.

Polín insiste, además, en la necesidad de hacer algo respetuoso con el entorno en la parte alta del Carril das Flores, "onde conflúen a romana Vía XIX, o antigo Camiño Real de Castela e o Camiño Primitivo coa muralla".

También merecería más atención municipal y de la Xunta la restauración del antiguo Hospital de San Miguel, la llamada Casa Torre, edificio para el que pide un uso vinculado con el Camino.

Aun así, el número de peregrinos en Lugo cada vez es mayor, como se puede observar estos días, previos a la temporada fuerte, el verano, meses en los que se espera todavía a más visitantes.

Iglesias. Bacurín, cerrada a cal y canto