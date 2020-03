Un duro golpe para los emprendedores

La ampliación del estado de alarma decretada por el Gobierno por la epidemia del coronavirus ha afectado a la sociedad a todos los niveles. Muchas son las empresas de reciente creación en Lugo que han visto amenazada su posición en el mercado por la drástica reducción de sus servicios. Alguna, como es el caso de Avanza Dental, inició este lunes un Erte que afectará a sus ocho empleados. Otras, como Legalmit, han visto cómo su volumen de trabajo ha aumentado en estas semanas inéditas para todos.

Aleuto Solutions S.L.

La empresa Aleuto Solutions S.L. nació en 2019 y que se dedica al asesoramiento en medio rural, agricultura, forestal y propiedades, “sobre todo para saber que facer coas parcelas que están na aldea, para que estas parcelas en risco de abandono se vexan como o beneficio que son, e para todo iso temos unha app no que calquer usuario pode localizalas a través da súa referencia catastral e comprobar, por exemplo, que especies forestales se poden plantar”, explica José Luis Gude, uno de los tres socios de Aleuto, junto con Begoña L. Castro y Siro González.

La parálisis laboral provocada por el coronavirus les ha afectado, sobre todo, porque la administración está parada. “Non podemos executar os trámites pertinentes para resolver os problemas ou para solicitar informacións. É o noso gran temor, xa que cobramos no momento en que resolvemos o problema, polo que se esto se mantén no tempo, non poderemos soportar a situación”.

Raiola Networks

Una de las empresas más punteras en hosting SSD (alojamiento web), márketing digital y Wordpress, Raiola Networks, también ha visto afectada su productividad. Lo reconoce uno de sus dos socios, Martín Gómez, que asegura que aunque el teletrabajo abarca el 100% de sus trabajadores, “sí hemos tenido que cancelar, de aquí a finales de junio, ocho eventos nacionales e internacionales —dos en Perú y en Argentina— en los que íbamos a participar y que nos iban a ayudar a seguir expandiendo la firma”. De esta manera, Gómez asegura que “nuestro plan de crecimiento se corta porque no sabemos si podremos cumplir el planning diseñado para 2020”.

Legalmit

Legalmit, una empresa creada por las hermanas María y Leticia Seara, construye despachos virtuales y ofrece todo tipo de asesoramiento para instalar el teletrabajo en empresas. Su productividad es puramente online y se ha visto incrementada durante esta crisis por la ausencia de adaptación digital de muchos negocios. “Aportamos soluciones que no se estaban planteando, como la firma digital para el tema de los Erte, y virtualizamos oficinas para que el teletrabajo sea real y no un simple e-mail y un Skype grupal”.

Legalmit es una de las pocas empresas lucenses que han visto aumentar su carga de trabajo durante estas semanas. “Hemos notado un pico en las academias que solicitan plataformas de formación online”.

Avanza Dental

La empresa de Óscar Peteiro y Mónica Rico, centrada en dar apoyo y gestionar clínicas dentales, ha sufrido una reducción del 90% de su productividad, algo que ha obligado a la firma a plantear un Erte que afectará a ocho empleados. “Gestionamos 22 clínicas que han cerrado, incluida una en Sada que abrimos en enero”.

Tea4Two

La empresa de tés e infusiones Tea&Two nació en el mercado de abastos y hace tres años se trasladó a la Rúa Nova. Según su único propietario, Juan Pablo Díez, “la tienda está cerrada, servimos a domicilio las cuatro cosas que nos piden y dos tonterías para la web y ya. Ha sido un varapalo”.

Díez reconoce que las ventas online han bajado “un 70 o un 80%”, una situación que le ha obligado a reducir a la mitad los gastos de envío en los pedidos online. “Si no haces cosas nuevas, no consigues resultados nuevos”.