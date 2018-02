LUGO. El estudio de la estación intermodal de Lugo que presentó la semana pasada la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, despertó el interés, y también la desconfianza, de algunos grupos políticos, que temen que el anuncio de la próxima licitación de esta obra sea, en realidad, una cortina de humo, y se plantean algunas dudas.

La concejala de Ciudadanos, Olga Louzao, calificó el anuncio de «dejà vu» porque «no ano 2010, tamén antes dunhas eleccións municipais, o PSOE, con Pepe Blanco e Orozco á cabeza presentaban a bombo e platillo a chegada do AVE á nosa cidade e unha futurista e inminente estación intermodal». Sin embargo, el proyecto no se materializó y ahora el PP «volve presentar o xa presentado tirando case 800.000 euros de cartos públicos que se gastaran no proxecto do PSOE», denuncia Louzao.

En todo caso, «hai cuestións fundamentais que seguen sen aclararse», plantea Ciudadanos. Se refiere al tipo de tren que llegará a la nueva estación y si valdrá la Ponte da Chanca para él o si será necesario construir otro paso al lado. Louzao también se pregunta qué pasará con la estación de autobuses y si sucederá como en el Xeral, que sigue sin uso desde que se abrió el Hula.

PÁRKING. El grupo del BNG, por su parte, se interesó por los espacios de aparcamiento que anunció la conselleira en la presentación del estudio: 192 plazas en un párking subterráneo y 250 en superficie, en una parcela de Adif. El portavoz del BNG, Rubén Arroxo, pidió que el Concello exija la gratuidad de este servicio y anunció que su formación velará para que «non se proxecten negocios privados con cartos públicos».

Arroxo señala que las nuevas plazas deben sumarse «a unha rede de aparcadoiros disuasorios da cidade que sirva para avanzar na peonalización do entorno da muralla e do casco histórico e converter a Lugo nunha cidade para as persoas».

El BNG también ve en el Hula un mal ejemplo porque «os veciños puxeron os terreos, o PP privatizou e as empresas fan o negocio». Arroxo apuntó que el anuncio del Gobierno de Galicia «se está ninguneando a representantes de plataformas veciñais que levan reclamando, acertadamente, a construción dun aparcadoiro público neste emprazamento».