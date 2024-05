Día da Nai: dúas mans para todo

Cantas mans teño? É unha pregunta recorrente que toda nai lle fai aos fillos cando piden algo con impaciencia. A resposta correcta soe ser dúas, pero non é raro que os nenos se trabuquen ao contar porque, a xulgar por todo o que conseguen facer as súas nais, máis ben parece que teñen os brazos do polbo.

Ana Díaz, Irene Fernández, Tania López, Sonia Silva e Nuria Fernández son algúns exemplos cos que milleiros de lucenses se sentirán identificadas. Elas traballan dentro e fóra da casa e non desperdician nin un minuto en tarefas prescindibles. É por unha boa causa. Están criando fillos pequenos, que requiren moita atención e que condicionan a súa axenda, o seu traballo... a súa vida.

O que parece inalcanzable para a maioría, é rutina para elas. É ben certo que teñen dúas mans, pero áxiles e resolutivas, un superpoder que complementan cunha capacidade de esforzo fóra do común. Cando se lles pregunta de onde sacan forza para tanto todas coinciden na resposta: faise porque merece a pena.

Ana Díaz gañou efectividade

Conta que desde que é nai se viu obrigada a "ser máis efectiva para ser igual de produtiva". O que antes facía en oito horas agora ten que concentralo en seis e encomendarse a todos os deuses para que non haxa imprevistos.

Ana Díaz é deseñadora gráfica en Dinámica Estudio Creativo e está nunha etapa da vida na que toda creatividade é pouca para dar resposta aos retos do día a día. Ten unha filla de tres anos, Catalina, que se fixo dona da súa axenda sen tan sequera pretendelo.

"Teño a sorte de ser autónoma e de poder axustar o meu horario ás necesidades da nena. Traballo de nove a tres. Non paro para comer nin saio a tomar café. Ando máis estresada que antes, con máis presión porque teño que facer o mesmo en menos tempo. Hai que aproveitar os minutos ao máximo e se algo se torce xa se complica o día", comenta.

Ana Díaz fai este esforzo con gusto porque a cambio pode recoller a súa filla na escola e pasar con ela a tarde. "Eu decidín desfrutar da nena pola tarde. Ela queda a comer no comedor do colexio e eu saio do traballo co tempo xusto para recollela", explica a nai.

Esta sincronización non é gratuíta. "Escollín o colexio por cercanía ao traballo, esa era unha condición indispensable para eu poder axustar o horario", apunta, e engade que "calquera tempo a maiores é necesario. Cando vai a unha actividade estraescolar aproveito para facer a compra, para realizar xestións... cousas puntuais que sempre hai".

Non hai minuto que sobre e algunhas veces ata faltan. "Algún día, cando teño que facer algo pola tarde que non podo aprazar teño que levala comigo ao estudio". Pero non acontece con frecuencia porque Ana Díaz organízase ben. "Os clientes tamén son pais e saben o que é, así que son bastante comprensivos e respectan o meu horario".

A nai de Catalina está especializada no deseño da imaxe de produtos gourmet e artesáns. Queixos, viños, galletas... saen das súas mans cunha cara nova e o selo dunha profesional que ten que poñer no seu traballo un extra de enxeño e toneladas de cariño.

Irene Fernández tivo que cambiar de traballo

É enxeñeira de camiños e tivo que cambiar de traballo cando naceron as súas fillas. Hoxe Olivia ten seis anos e Jimena catro. "Traballaba para unha construtora, por toda España e mesmo fóra do país, e cambiei para asentarme en Lugo, nun despacho de enxeñería. Agora só me movo pola provincia", explica. Esa foi a primeira consecuencia laboral de ser nai, pero non a única.

O día de Irene Fernández comeza moi cedo. "Levántome ás catro e media ou cinco da mañá para traballar ata as oito, que é cando despertan as nenas para ir á escola. A partir das nove continúo coa xornada, como unha mañá normal, ata máis ou menos as catro da tarde", relata.

Intenta concentrar o traballo cando as súas fillas non están, por iso nin sequera para a comer. "Teño a sorte de que os meus pais poden ir buscar as nenas ao colexio e danlles a comida. Así que eu como na oficina ou na casa mentres teletraballo. Son moi afortunada porque non teño que facer nin a compra", comenta.

Irene Fernández di que no seu caso "a conciliación son os avós e os campamentos de pago porque eu non podo deixar de traballar tres meses ao ano".

Pero amáñase para facer máis do que moitas conseguen, pois esta nai é tamén a presidenta da Anpa do colexio Franciscanos de Lugo. "Gustaríame facer máis no colexio, no traballo, coas miñas fillas e comigo mesma, que son sempre a última", comenta cun exceso de autocrítica.

A lista de prioridades é común a todas as nais. Primeiro son os fillos e o que sobra, que soe ser pouco ou nada, para elas. "Se quero ir cortar o pelo non como e vou ás tres da tarde", pon como exemplo da optimización do tempo, e agradece que "cada vez son máis os negocios que teñen horario continuo e permiten que quen non dispón doutro momento poida aproveitar ese tempo da comida".

É consciente de que "toca ir cambiando" o listado de prioridades para gañar algún posto nas preferencias, pero resístese a restar un minuto do tempo que lles dedica ás súas fillas. "Para min poder levalas ao colexio é moi importante, por iso madrugo para traballar antes. Tamén para poder estar con elas pola tarde, no parque ou en calquera actividade", que é o obxectivo común de todas estas nais.

Tania López volvería facelo 100.000 veces

Non hai esforzo imposible cando se fai por un fillo. "Sacrifico o soldo, a hora de comer, o lugar de traballo, pero volvería a facelo 100.000 veces se fixera falta". Así de segura se mostra Tania López, a nai de Sergio, de tres anos, e Hugo, de un.

Traballa nun supermercado Gadis e desde que naceu o seu segundo fillo tivo que reducir a xornada porque non lograba conciliar as obrigas familiares e laborais. "Negociei coa empresa o horario para entrar ás dez e tiven moita sorte porque me facilitaron a adaptación ás necesidades dos nenos". Isto permítelle deixalos na escola e na gardería de camiño ao traballo e recollelos tras unha xornada laboral continua. "Eles comen no comedor e eu, cando eles merendan", explica.

Aínda que todo parece estar organizado, non foi doado encamiñalo. "Levaba dez anos nun supermercado e para reducir o horario tiven que cambiar para outro. Agora estou contenta, pero ao principio custoume, tiven que adaptarme", explica.

O pai dos nenos non se pode ocupar deles polas mañás porque "traballa en Santiago e marcha ás cinco da mañá. Chega para deitalos", apunta a nai, pero valora moito a súa implicación na crianza. "No verán a el permítenlle teletraballar desde a casa dous días á semana e iso axuda a cubrir as vacacións do colexio. Ademais, xuntamos as vacacións dos dous e todos os días libres que temos", pero nin así chega e hai que recorrer a axuda externa, xa sexa dos avós, de coidadoras ou de campamentos.

"Teño unha persoa de man que me axuda a coidar dos nenos cando o necesito. Por exemplo, se un enferma e non pode ir á escola, algunha tarde que teño algo que facer ou nas vacacións do verán", explica Tania López, que aclara que dos avós non pode abusar porque a súa nai aínda traballa e o resto da familia vive fóra de Lugo.

Pero todo se vai amañando, aínda que esta nai confesa que "non se poden facer plans porque aparecen mil imprevistos que os desmontan. Hai que vivir día a día e sempre pendente do teléfono cando os nenos non están contigo".

Sonia Silva, a cara e a cruz de ser autónoma

Algo similar lle acontece a Sonia Silva, fisioterapeuta de Vilalba que ten que facer malabarismos para encaixar a axenda laboral e a familiar.

Cando naceu a súa primeira filla, Emma, que hoxe ten nove anos, intentou reducir horas de traballo, pero axiña comprobou que non era doado. "Non só porque son autónoma e se non traballo non cobro, senón porque teño unha responsabilidade cos pacientes, que requiren unha atención e non podo reducir o servizo cando eu quero", explica.

Co nacemento do seu segundo fillo, Noé, de catro anos, xa non tivo dúbidas. Había que procurar axuda externa. "Para a nena non conseguín praza na gardería, pero para o neno si. Nunca me tocou a lotería, pero o día que me confirmaron que tiña praza sentinme como se me tocara", lembra.

Agora que van ao colexio, aproveita o comedor escolar para prolongar un pouco a súa xornada laboral pola mañá e reducir tempo na tarde. "O traballo autónomo ten a vantaxe de que se pode dispoñer máis libremente, pero cando anulas unha hora hai que compensala outro día e iso require carga de traballo. Se hoxe libro tres horas mañá teño que traballar once", explica.

O seu home tamén é autónomo e entre os dous buscan o equilibrio. Pero ás veces nin sumando dan feito e por iso botan man de axuda externa. "Tivemos a sorte de dar con xente boa que nos axudou a coidar dos nosos fillos. Iso dá moita tranquilidade", apunta.

Nuria Fernández presume de empresa exemplar

Un caso singular é o de Nuria Fernández. "No conozco a nadie con las facilidades laborales que tengo yo", afirma con rotundidade. É psicóloga e desprázase desde Lugo para traballar no Barco de Valdeorras, coa asociación Afem Morea. É consciente de que o apoio das empresas é imprescindible para facilitar a conciliación e con esa intención ofrece un testimonio que xa de antemán sabía que sería singular. "En mi empresa hay conciliación. Son flexibles y dan facilidades para que tanto las madres como los padres organicen el trabajo como puedan", asegura.

Cando naceu o seu fillo Uxío, hai tres anos, pensou en pedir unha excedencia porque non vía factible seguir co seu traballo. "Tenía que estar en O Barco de Valdeorras de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde. Cuando comenté con mi jefe la posibilidad de pedir una excedencia me dijo que no lo hiciera, que tenía libertad para organizar mi trabajo como yo quisiera. La única condición es que lo haga", comenta.

Botou contas e conseguiu concentrar o traballo presencial en tres días. O resto da semana faino desde a casa. "Hay una parte importante de papeleo y gestiones que puedo hacer desde Lugo y la atención presencial la concentro en tres días en O Barco", explica.

Pero tamén nestas tres xornadas Nuria Fernández conta cun apoio incondicional. "Tengo la suerte de que mi hijo tiene unos abuelos que viven por y para él y el resto de los nietos", comenta con orgullo. "Mi padre acaba de jubilarse y los días que voy a trabajar viene a las siete de la mañana para mi casa. Lleva al niño al colegio y lo recoge para darle de comer. Hasta me mandan la cena en un táper. Organizan sus vacaciones en función de mis necesidades. Yo sin ellos no podría hacer lo que hago", asegura.

Nuria Fernández valora moito a súa situación laboral e agradece que haxa empresas que se impliquen na conciliación. "Somos personas, no números. Si los trabajadores estamos bien el trabajo va mejor. Yo los viernes me quedo a trabajar por la tarde porque me apetece hacer actividades diferentes, no por obligación. Estoy motivada porque veo que me valoran y se preocupan por mí. Yo me jubilo aquí", remata.