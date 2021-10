El Drogas: "Venimos a meter ruido con un bolo eléctrico. Salimos a muerte"

La última vez que Enrique Villarreal estuvo en Lugo lo hizo bajo el cartel de Barricada. Un porrón de años después las patronales le devuelven, con su banda homónima, a una ciudad que estuvo esperándolo.

¿Qué pueden esperar los que acudan a su concierto en Lugo?

En Lugo nosotros vamos con un bolo eléctrico, para meter ruido. Lo que se van a encontrar es un grupo que sale a muerte y con un repertorio bastante electrificado y muy contundente. Estuvimos hace poco en Vitoria y fue una historia muy potente como viene siendo habitual con esta formación porque los músicos que me acompañan —Brigi, Flako y Txus— son de una solvencia fuera de duda.

Hábleme de su nuevo disco.

Salió el pasado día 1. El disco forma parte de un trabajo más amplio que es la edición de un libro-disco y de un vinilo. Es el trabajo del año de confinamiento. Mis escritos forman el libro y para descansar de escribir pues cogía la guitarra o me sentaba al piano y con tres acordes pues me iba haciendo melodías y, de repente, "¡Ahí va! Una canción!". Así es un poco el proceso de trabajo de un año en el que he mezclado la música y la escritura.

¿Qué puede hacer musicalmente desde que salió de Barricada que no hacía antes?

Yo siempre he estado currando. Acabando un disco y empezando otro. Ahora mismo con la formación de El Drogas puedo hacer cantidad de cosas que era mucho más difícil de llevar a cabo —en Barricada—, como tocar en la calle cuando apetece y por la razón que sea. Me cuesta bastante menos elegir formatos diferentes para mi música y tengo mucha más libertad a la hora de plantear mi vida profesional.

¿En las calles de qué ciudad podemos encontrar a El Drogas tocando?

Pues generalmente en Pamplona, de hecho así empezamos la presentación del triple disco Demasiado tonto en la corteza. Define mucho nuestra visión de lo que hay que hacer con la música: que es sacarla a la puñetera calle. Es lo que hago en la calle o en lugares concretos porque siempre llevo la guitarra en el coche cuando viajo a tocar a cualquier ciudad y me puedo poner a tocar en una plaza o un parque de la ciudad a la que voy. O parar en el camino a mear y que me apetezca sacar la guitarra y me ponga a tocar debajo de cualquier árbol.

"Siempre le dedico canciones a todas las épocas que voy pasando. A la actual le dedico la de No hay tregua"

¿Qué canción le dedicaría a esta época que parece comenzar a cerrarse?

Pues, para empezar, yo siempre le dedico canciones a todas las épocas que voy pasando. A la actual le dedico la de No hay tregua. La vida hay que vivirla sin tregua.

A pesar de la crisis, la industria musical ha facturado un 4% más que en 2019, ¿cree que estos datos se reflejan en el día a día del músico o son humo?

Son humo. En este país el futuro de un músico sigue siendo la acequia. Hasta que no empecemos a plantearnos de una manera seria que esto es un oficio y que la gente merece, por lo menos, intentarlo no vamos a llegar a ninguna parte. Esto tiene un desarrollo más largo que viene desde cuidar los bares o pubs, donde los grupos nuevos puedan comenzar a tocar en público, y el siguiente paso que son las salas. Pero claro si los bares y pubs no están reconocidos como circuito laboral para esta serie de historias y las salas las estás hundiendo a base de impuestos, pues lo veo muy jodido.