Dos premios Fin de Carrera que se van fuera de Galicia

El campus de Lugo obtuvo dos de los 51 premios extraordinarios de fin de carrera que entregó recientemente la Consellería de Educación a los mejores expedientes de las promociones que terminaron sus estudios de grado en el curso 2016. Los distinguidos en el campus lucense fueron Jesús Espeso Cobas, graduado en Relacións Laborais y Recursos Humanos, y David Novo Pantín, nedense que se formó en Nutrición e Dietética. Han pasado ya dos años desde que los dos acabaron sus estudios y desde entonces ambos siguieron formándose e iniciaron su actividad laboral, que en ambos casos los ha llevado fuera de Galicia.

Jesús Javier Espeso Cobas, aunque vallisoletano de nacimiento, vivió en Lugo desde los ocho años, donde sigue residiendo su familia. Él, sin embargo, se ha trasladado a Madrid, donde trabaja como técnico de nóminas en la multinacional Deloitte. A su formación de grado, Jesús sumó luego un máster en Gestión y Dirección Laboral en la Universidade da Coruña que prácticamente enlazó con el trabajo que tiene actualmente. En su búsqueda de oportunidades, nunca le supuso un problema irse fuera de Galicia, como fue finalmente el caso.

Jesús está convencido de que su expediente le ayudó a conseguir el puesto porque "sirve para llamar la atención". Lleva un año en la empresa, en la que espera "seguir mucho tiempo" porque está a gusto y porque se trata de una firma grande que le permite ampliar conocimientos.

David Novo Pantín

Jesús se decantó por el grado en Relacións Laborais y Recursos Humanos porque a él, que tiene en la familia a varios empresarios, le atraía la administración de personal y gestión de recursos humanos. Poder estudiar la carrera en Lugo fue un plus. Ahora, con la distancia del tiempo, le parece "un acierto" haber escogido el centro lucense porque "al ser más pequeño, la formación es más personal; el profesorado conoce tu nombre, se para contigo y te ayuda en lo que necesites", cuenta. A él su carrera no le decepcionó en absoluto, sino todo lo contrario. Casi todas las asignaturas en las que se fue adentrando le resultaron de interés y considera que esa motivación le ayudó a ir construyendo el expediente que ahora le ha valido el premio. "Ponerte a estudiar un domingo o en Navidad es duro, pero el que algo quiere algo le cuesta", asegura. Por eso el premio de la Xunta le ha sabido bien. "Te esfuerzas cuatro años y al final, te lo reconocen", concluye.

NUTRICIÓN. David Novo Pantín no tenía ninguna relación con Lugo hasta que llegó a su campus para estudiar la carrera que le interesaba: Nutrición y Dietética. Reconoce que en un principio era un destino que le "tiraba para atrás" porque todos sus amigos se iban a A Coruña y la sede universitaria lucense no le sugería ningún atractivo "por prejuicios absurdos que todos llevamos dentro". Y, sin embargo, Lugo lo conquistó muy pronto. "Me llevé una sorpresa. Fui muy feliz ahí, estuve en la Bal y Gay muy a gusto". Contra sus pronósticos, en la ciudad sí encontró "ambiente universitario".

David pertenece a la tercera promoción de Nutrición y Dietética. Al terminar el grado, hizo un máster en Nutrición Clínica, Deportiva y Comunitaria en la Universidad de Valencia y antes de acabar ya lo contrataron. Reconoce que durante la carrera, él y sus compañeros eran muy críticos con ciertas materias y con algunos profesores que veían anclados en el pasado, pero en el máster, donde coincidió con graduados de toda España, se dio cuenta "de que en todas partes es un poco igual; en algunas cosas salíamos más beneficiados nosotros y en otras teníamos más carencias", cuenta.

Aun teniendo en cuenta lo a gusto que estuvo en Lugo, admite que el grado en Nutrición le encajaría más en la oferta de títulos de Santiago porque, dice, sería más fácil establecer sinergias con otras titulaciones de la rama sanitaria. "En Valencia, por ejemplo, hay un doble grado en Farmacia y Nutrición; aquí sería complicado porque Farmacia está en Santiago". En su caso, le interesaría completar estudios con Psicología porque le interesan "los trastornos de la conducta alimentaria", pero ese es un proyecto que no contempla en un futuro cercano. Sí cursó, mientras trabajaba en Valencia, un posgrado en Fitoterapia y Complementos Naturales.

En la empresa en la que estaba no veía expectativas de crecimiento y decidió tomarse un tiempo. Ahora está en Galicia, pero está decidido a volver a irse para buscar otro trabajo, porque aquí cree que hay poco empleo de calidad más allá de "ser autónomo y trabajarlo mucho". Asegura que la Universidad de Valencia "está muy volcada en la inserción laboral, hay una preocupación real por colocar a los alumnos". Añade que en toda el área mediterránea en general hay mayor concienciación sobre la alimentación y "la figura del nutricionista se valora, empieza a haber plazas de nutricionistas en hospitales públicos y hay un colegio profesional muy potente", apunta.