Dos meses que cambian una vida

"O obxectivo das Vacacións en Paz é sacar aos nenos do seu entorno, do deserto no que viven, da guerra da que saíron os seus país, e que coñezan outra cousa que non sexa a area. Aquí gozan, coñecen a montaña, o mar, e ademáis pasan revisións médicas, contan cunha boa alimentación e en definitiva son felices. Non hai máis que velos cando chegan, porque chegan apagadiños, e velos cando se van, cunha enerxía desbordante. Nótase moito a alimentación".

Estas palabras de Manuela Pacín, delegada responsable de los menores saharahuis del programa "Vacacións en Paz" resumen a la perfección la experiencia de los diez menores que durante los meses de julio y agosto han sido acogidos por otras tantas familias a lo largo de la geografía lucense.

Azzz Ahmed, hermano de Abdala:



"Estuve con una familia en Barreiros. Nos bañamos mucho en la playa aunque el agua estaba muy fría"



Los niños y niñas, algunos hermanos como el caso de Azzim y Abdalha Ahmed, llegan a Lugo para escapar de los horrores de una guerra que no tiene fin. Su tierra, el Sahara Occidental, es un territorio estratégico y rico en recursos naturales que, durante casi un siglo, fue parte de España y que, actualmente, se encuentra bajo dominio mayoritario de Marruecos. Naciones Unidas ha sido incapaz de dar solución a la disputa y el pueblo saharahui sigue hoy sin ver satisfechas sus reivindicaciones de autodeterminación.

Abdala Ahmed, hermano de Azziz:



"Aquí tengo muchos amigos porque juego muy bien al fútbol y todos quieren que vaya en su equipo"



La iniciativa "Vacaciones en paz" late desde 1991 y cada verano trae a la provincia a una decena de menores para que tengan la oportunidad de conocer el lado amable de la vida. Muchos de ellos repiten con la misma familia y cuando se marchan, como ocurre con los hermanos Ahmed, la emoción y el deseo de volver les embarga.

"Es mi sexto año y no sé si podré volver, pero si me dejan, lo haré el próximo año", aseguró Abdalha Ahmed, el mayor de los dos hermanos. Tanto él como Azziz pasaron la mayor parte de estos dos meses en Barreiros. "Hemos hecho muchas cosas pero sobre todo estar en la playa y jugar al fútbol. Soy muy bueno y por eso tengo muchos amigos en Barreiros, porque cuando juego, todo el mundo quiere jugar conmigo", reconoce un orgulloso Abdalha.

Kabar Mahmud, cuarto año en Lugo:



"Además de en la costa, estuvimos en otros sitios como A Coruña, aunque a mí me gusta más Lugo"



Su hermano, Azziz, disfrutó más de la tirolina del parque de atracciones de San Roque, en Viveiro, como le reconoció durante la despedida a la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez. "Fue lo que más me gustó de esta visita", explicó el pequeño de los Ahmed.

Los hermanos tuvieron la compañía de Kabar Mahmud, que recordará siempre sus 20 días en Caldebarcos en su cuarto año de acogida en la provincia lucense. "Vamos a repetir", dijo con un perfecto acento gallego. También estuvo en A Coruña, aunque "a mí me gusta más Lugo", apuntó.

Hamdi Chej, primer año en la provincia



"Fuimos a ver al CD Lugo al estadio este fin de semana y lo pasamos muy bien, aunque no ganó el partido"



La pasión por el fútbol la comparten con Hamdi Chej, el más pequeño de los diez menores que este verano llegaron a la provincia. Este fin de semana tuvo la oportunidad de visitar el Anxo Carro y presenciar un partido del Club Deportivo Lugo, su equipo favorito junto con el Barça. 2Perdió, pero lo pasamos muy bien".

Tanto disfrutó que se llevó de recuerdo la camiseta albivermella. La lucirá entre los amigos que traerá a la provincia el verano que viene, porque "repetiré", asegura el pequeño saharaui.