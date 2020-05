¿Y dónde se puede dormir?

Los ciudadanos que por motivos de trabajo se pueden desplazar de una provincia a otra no lo tienen fácil para encontrar un hotel en la provincia de Lugo en el que pernoctar. En la capital lucense solo han abierto sus puertas tres: los cuatro estrellas Gran Hotel y Santiago y el de una estrella Darío. Sí están disponibles viviendas turísticas y hostales.

El Gran Hotel, el de más capacidad de la provincia, ya estuvo en servicio durante el confinamiento para alojar a sanitarios desplazados o que no querían ir a casa por el riesgo de contagiar a los suyos. Este martes aún acogía a uno.

No existe un protocolo de actuación al uso, pero sí unas pautas básicas. El cliente debe presentarse con mascarilla. En la recepción no hay folletos informativos, ni ordenadores para hacer consultas, pero sí mámparas y botes de gel hidroalcohólico. Las zonas comunes deben ser desinfectadas al menos un par de veces al día.

"No hay un patrón claro. Las medidas establecidas son más livianas de las que hacemos habitualmente", afirma el director del Hotel Santiago, Héctor Castro, que propone que en esta situación insólita se recupere la antigua Asociación de Hoteles de Lugo, inactiva desde hace años.

En este cuatro estrellas de las afueras de la ciudad se han adoptado una serie de medidas. Cuando la habitación quede libre, no se limpiará hasta el día siguiente y no se ocupará hasta pasadas 48 horas. Si el cliente permanece varios días, se le pide que deje la ventana abierta para que se ventile la estancia y la camarera de piso no accede hasta pasadas tres horas.

En las habitaciones no hay folletos, ni carta de servicios. Estas y los menús de cafetería se le hacen llegar al cliente a través de WhatsApp o correo electrónico o la puede consultar en la web del hotel.

La vuelta a la actividad, en la que este cuatro estrellas de la capital lucense ha recuperado a un tercio de la plantilla, ha sido mejor de lo esperado, según explicaba su director, que apuntaba que ya están recibiendo reservas para la segunda quincena de julio y todo agosto, que prevé que será "un buen mes".

A MARIÑA. Los hoteles de la comarca esperarán a la fase 3, en la que está previsto el tránsito entre provincias, para retomar la actividad. El hotel Oca Playa de Foz, que reabrirá sus puertas el 19 de junio, ya cuenta con reservas. "Estamos contentos y con buenas expectativas, aunque a pesar de las reservas también se están produciendo cancelaciones", afirmaba su directora, Ana Lago, que subrayaba que el 99,9% de las reservas son de clientes nacionales.

En la Ciudad del Landro ya abrió el Duerming Sea View Viveiro, el único que lo ha hecho de los siete que tiene en la provincia de Lugo la cadena gallega Oca Hotels.

En este municipio el director del hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas, José Manuel Pereira, prevé que si no hay rebrotes "el verano se alargará a los meses de septiembre y octubre, que funcionarán bien". El 95% de los huéspedes que recibe es nacional. Pereira, que esperará a la fase 3, cree que será decisiva la apertura de la movilidad interprovincial y que "funcionará mucho el turismo de proximidad". No obstante, ha recibido ya las primeras reservas de ciudadanos de Alemania y Austria.

Las Sirenas, que es el alojamiento de mayor capacidad de la costa lucense, tiene reservas que suponen un nivel de ocupación del 21% en agosto y del 9% en julio. También cuenta, que, a juicio de su director, "será el producto estrella de este verano".

El gerente del hotel Urban, que coordina reservas con el Ego, enclavado en Area, apunta que se están realizando reembolsables para poder cancelar con una semana de antelación. Alejandro Balseiro aseguraba este martes que "da la impresión de que la gente se va animando". Ambos establecimientos están ya al 50% para julio y agosto, por lo que considera que "pinta medianamente bien".

RIBEIRA SACRA. El cuatro estrellas de referencia del sur de la provincia, el Oca Augas Santas, será el último en reabrir de esta cadena gallega, que está participada por el grupo lucense Dmanán. Tiene previsto hacerlo dentro de más de un mes, el 3 de julio.

Su director, Santiago Villanueva, afirmaba este martes que la ocupación en los alojamientos del grupo es "por ahora muy baja para julio, salvo en Foz, y para agosto empieza a repuntar". Explicaba que la cadena ha puesto en marcha una promoción, en la que agasajan al huésped con 40 euros de regalo por cada 100 euros de compra que realicen anticipada.

Oca Hotels ha diseñado un protocolo de actuación, con controles de temperatura; revisiones constantes de los sistemas de climatización, refrigeración y circuitos de agua y digitalización de procesos, entre otros.