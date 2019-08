¿Dónde andas, Mary Loly?

En casa de Conchi y de Manuel no paran de llorar desde el pasado martes. Para ellos dos, de 77 y 75 años, Mary Loly no era solo un pájaro. Era su lora, la que criaron desde que era un pollito, con papilla, la que aprendió a contar hasta diez y los días de la semana, la que les preguntaba a todos qué tal al entrar por la puerta, la que cantaba en gallego y castellano, la que los imitaba y la que hacía ruidos extraños y hacía posturitas cada vez que se presentaba un varón por casa.

Así era Mary Loly, la lora africana de casi cinco años que dejó huérfanos a estos dos ancianos cuando el martes, a las once de la mañana, emprendió vuelo "como una bala" -apunta Queca, la hija de la pareja- por la ventana de la habitación en un despiste de su dueña que, desde entonces, no levanta cabeza hasta el punto de que no puede ni hablar.

"Mi madre la sacaba de la jaula todos los días y la ponía a volar por el pasillo de casa, que es muy largo. Pero el martes se despistó y dejó la ventana abierta de la habitación. Mary Loly vino como una bala, pasó por encima de su cabeza y se fue rumbo a Fingoi. Desde entonces, salimos a buscarla revisando los árboles más próximos y llamándola por su nombre, pero nada", cuenta Queca.

Mary Loly es de color gris, tiene la cola roja y lleva una anilla que la identifica en una pata. Sus dueños la compraron en Torrevieja, Alicante. Conchi le cogió tanto cariño que le llamaba Mary Loliña. Le tenía una jaula grande en la cocina y le ponía la radio para que estuviese entretenida. La lora "hablaba por los codos" -cuenta Queca-, pero también bailaba, cantaba chotis y decía, a la primera de cambio: "Corre, carallo, que chove!". Era el alma de la casa.

"Era tan sociable que unos conocidos trajeron unos días a nuestra casa, mientras iban de vacaciones, a su jilguero, Saturno. Y Mary Loly aprendió rápidamente su nombre y le decía: 'Saturno, ¿qué tal?'", recuerda Queca.

La facilidad con la que aprendió a hablar esta lora fue pasmosa. Tanto, que rápidamente cogía todo lo que oía y, además, enlazaba unas cosas con otras haciendo gala de una gran memoria.

"Otra de las cosas que decía era: 'Miau, ¡qué viene el gato! ¡Peligro!'. Hablaba con mi padre. Le decía: 'Hola, Manolo. ¡Qué contenta estoy! Le imitaba hasta su tos. Nos hacía mucha compañía a todos y recordándola me están dando ganas de llorar a mí también'", relata Queca.

La familia se movilizó para encontrar a Mary Loly: avisaron a los vecinos, colgaron carteles y mensajes en las redes sociales y fueron a la Policía. Pero, de momento, no dieron fruto.

"Si alguien la ve, por favor, que nos llame al 620597546. Ofreceremos una recompensa a quien la encuentre porque nos haría muy felices volver a tenerla", dice Queca, en nombre de toda la familia.