Las donaciones al Banco de Alimentos, una organización clave para la resistencia de muchas familias, siguen produciéndose por parte de empresas y particulares pese a la evidente subida de precios. Su responsable, Amadora Núñez, explica que la solidaridad de los lucenses sigue materializándose en sus almacenes de O Ceao. «Hace poco recibimos una donación considerable de arroz y harina por parte del CD Lugo. También empresas lucenses como Europastry siguen colaborando como suelen hacer, así como supermercados y muchos vecinos que van aportando lo que pueden, de 2 a 5 euros o 50, 100 o 300 los que tienen más posibilidades», explica.

Con ese dinero, la organización va haciendo fondo de despensa, igual que con las entregas de algunas firmas. Esos productos que siempre tienen que tener son algunos cuyo precio ha crecido espectacularmente, como el aceite de girasol, que se ha disparado. También cuentan siempre con arroz, pasta, harina, azúcar o lentejas.

Núñez reconoce que los lucenses son solidarios y le alivia que lo sean porque, según explica, cada vez son más las familias que recurren semanalmente al banco para conseguir alimentos. El precio tan elevado de la energía le preocupa especialmente. «No quiero ni pensar en cómo vamos a estar en un mes y medio, aunque confío en que la gente siga colaborando como ha hecho siempre, pero es verdad que, hoy en día, para pagar el alquiler, la luz y el gas tienen que ser dos los adultos trabajando en una casa», apunta.

Ese es precisamente el problema, que la mayoría de los usuarios responden al perfil contrario. «Tenemos muchísimas familias monoparentales, un progenitor con hijos a su cargo con parejas que no han querido o no han podido colaborar y se desentienden. El 90% o 95% son mujeres solas con niños», explica. Los ancianos con pensiones no contributivas e hijos o nietos en paro y a los que se encargan de alimentar a diario son otros de los grupos que acuden al banco a aprovisionarse.

Aunque saben que en la planta de O Ceao lo que les dan son productos de alimentación y no les pueden ayudar con las facturas, Núñez conoce mil historias de problemas para asumir los precios actuales. «Hay gente que apenas enciende una bombilla y tiene una neverita minúscula y recibe facturas de 192 euros. ¿Cómo va a pagar eso una mujer con hijos que gana 600 euros al mes como mucho y tiene que pagar un alquiler? ¿O un anciano con una pensión no contributiva?», se pregunta y añade que teme a la llegada del frío.

Tres mil personas a la semana

El Banco de Alimentos de Lugo ayuda a unas 700 familias a la semana, lo que, según explica Amadora Núñez, supone «más de tres mil personas de las distintas delegaciones, no solo de Lugo capital». «Y cada semana vienen más», añade.

La responsable del banco es optimista con respecto a la solidaridad de los lucenses —«nunca nos han fallado», asegura— pero reconoce que teme al invierno. «Habrá que estar atentos a cómo va a hacer la gente para cocinar. Hoy en las casas todo funciona con electricidad o gas y no se puede hacer fuego y tengo miedo por lo que pueda pasar», admite.