Fernando Vázquez Miranda disfrutó muchas tardes de viernes hace años en el albergue de la Protectora de Animales de Lugo con sus hijos, Teresa y Fernando, que hoy tienen 13 y 11 años, respectivamente, que daban cariño y paseaban a perros abandonados que estaban allí acogidos.

Este inspector veterinario de la Xunta quería compensar de alguna forma "aquellas buenas tardes" que su familia pasó en la Protectora y al mismo tiempo "dar visibilidad" y hacer "un reconocimiento al enorme esfuerzo de las personas que allí trabajan, de los voluntarios y de la directiva".

Ese homenaje lo ha tributado en forma de libro. Acaba de publicar Oxalá puidesen falar. Es una traducción al gallego del best seller If only they could talk, escrito por el veterinario británico James Herriot, pseudónimo de James Alfred Wigth, que en castellano vio la luz como Todas las criaturas grandes y pequeñas, que ha inspirado películas y series de televisión.

Este veterinario ha donado íntegramente a la Protectora los ingresos que le ha reportado esta traducción. Para esta sociedad lucense ha sido como un cuento de Navidad. Su presidente, Alberto Losada, expresa el agradecimiento tanto por "el detalle" de la donación como por "el sentimiento" que muestra hacia la entidad y "el ofrecimiento para impartir charlas en centros escolares".

Fernando Vázquez eligió la obra de Herriot porque este veterinario de principios del siglo XX, que sirvió en la Real Fuerza Aérea (RAF) británica durante la II Guerra Mundial, "fomentó miles de vocaciones en el mundo". Añade que "todos los veterinarios de mi generación leímos sus libros".

Recuerda que la obra que tradujo "pasó sin pena ni gloria en España, pero en el mundo anglosajón es un best seller".

Fernando Vázquez no es traductor ni escritor. Dice que fue "una lucha titánica", en la que contó con la inestimable ayuda del Gabinete de Normalización Lingüistica de la Xunta y de la Premio Nacional de Poesía Pilar Pallarés. Considera que "encaja mejor" la traducción al gallego que al castellano por "la retranca que tienen los paisanos de Yorkshire", en el norte de Inglaterra, que es donde transcurre la acción.

"Es una obra muy recomendable porque es muy divertida, con un humor blanco, semiautobiográfica, apta para todas las edades y que fomenta el respeto y el cariño a los animales", asegura.

Este inspector veterinario explica que esa "lucha titánica" no fue solo por "el enorme trabajo" literario sino también porque le costó convencer a los herederos de Herriot para que concediesen la autorización a "un traductor desconocido" y porque le costó encontrar una editorial, que fue Do Peirao, y financiación, pues tuvo que recurrir a un crowdfunding.

Fernando Vázquez también destaca el apoyo que le prestó la Librería Trama para "dar visibilidad" a la obra y su compañero de profesión Elisardo Barcala, que ilustró la portada con una caricatura del autor rodeado de reses de razas autóctonas, como la cachena, el porco celta, la galiña de Mos, el cabalo galego o el can de palleiro.

Este veterinario espera que su iniciativa "sirva de ejemplo" a los ciudadanos para que echen una mano a la Protectora de Lugo.