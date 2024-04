Don Xesús, recoñecido polo Lugo no que viviu os seus 16 mellores anos

Don Xesús era un "Mestre con maiúscula", segundo aseguran os que foron os seus discípulos. O profesor John Keating, interpretado polo malogrado Robin Williams na oscarizada película O club dos poetas mortos, ben se puido inspirar no catedrático e expresidente da Real Academia Galega (RAG).

Xesús Alonso Montero recibiu onte unha sentida homenaxe no instituto Lucus Augusti, no que impartiu clase de Lingua e Literatura Española entre 1960 e 1976, nos estertores da ditadura, que asegurou que foron "os 16 mellores anos" da súa vida "pese ao comisario de Policía e as multas dos gobernadores civís", precisou.

"Foi o meu instituto. Non sei se fun bo profesor. Fixen o mellor que podía facer", agregou coa súa inseparable bufanda vermella –a cor da súa identidade política– ao pescozo Alonso Montero, que sinalou que ten a sensación de que foi "excesivo" este recoñecemento.

"Se cadra dentro de dez ou doce anos merecereino", engadiu aos seus "95 anos e medio" o catedrático e académico (Vigo, 1928), que mesmo se animou a convidar aos asistentes a celebrar outro acto no mesmo lugar cando el cumpra un século de vida.

Persoeiros da cultura de toda Galicia desprazáronse á capital lucense para arroupar a Alonso Montero na súa homenaxe, na que interviron exalumnos, como os xornalistas José de Cora, Perfecto Conde, Fernando Ónega e Antón Grande; docentes como Antonio Prado, Manuel Calvo, Pedro Figueroa e Arturo Reguera e escritores como Paco Martín e Xulio Valcárcel.

Os discípulos de don Xesús coincidiron en salientar que é unha figura "indiscutible" das letras galegas, un "incansable" defensor da lingua da súa terra e de "inquebrantables" conviccións que motivaron que fora prendido, como resumiu o director do instituto, Carlos Cazón. Ademais foi un profesor que removeu as conciencias dos seus alumnos, aos que ensinou a pensar, a analizar a realidade, a comprender...

Alonso Montero fixo unha diagnose da literatura galega, da que dixo que goza dun "estado extraordinariamente bo", pero sobre o da lingua botou balóns fóra ao comentar que necesitaría "un curso de 15 días" para dar conta del.

A raíz das "guerras televisadas" e dun "dos grandes conflitos humanos que se teñen dado na historia da humanidade, o que padece o pobo de Gaza", como exercicio do seu compromiso político, afirmou que "tecnoloxicamente e cientificamente estamos no ano 2024, pero moralmente estamos no Paleolítico inferior".

Clase iniciática

O homenaxeado lembrou no seu discurso a primeira lección que impartiu no antigo Instituto Masculino o 12 de outubro de 1960 na que, inspirado na obra de Jean Paul Sartre "Que é a literatura?", se preguntaba "que é escribir, para que, por que, para quen?".

"«Nunca me tomei tan en serio unha clase. Era o meu debut nun instituto galego, o de Lugo", lembrou Don Xesús, que procedía dun centro de Palencia.

Estivo preparándoa no seu piso da Rúa Xermán Alonso, sito no primeiro andar do número 4, ata as tres da mañanciña, "pasando bastante frío porque non había calefacción". Casado coa tamén profesora Emilia Pimentel tiña dous fillos, Emilio e Xesús Cuchús, e a finais dese outonal mes viría ao mundo nesa vivenda a súa terceira filla, Sara.

"Era autodidacta. A min ninguén me ensinara ser profesor. Hoxe faría algunhas cousas doutro xeito pola causa", recoñeceu o homenaxeado, que agradeceu "a xenerosidade, agarimo e solidariedade" recibidas.

O que fora durante tres décadas catedrático de Historia do instituto Lucus Augusti Antonio Prado abriu o acto, logo do saúdo do director Carlos Cazón, e repasou a obra e milagres de Alonso Montero durante os 16 anos que impartiu clase neste centro, periodo no que dous profesores, Jesús García e Antonio Quintana, e un exalumno, Fernando Pedrosa, foron alcaldes da cidade.

Neste acto, que foi presentado polo que fóra alumno e profesor deste instituto Manuel Celso Matalobos, Antonio Prado dixo que Alonso Montero foi e é "un referente intelectual en Lugo e Galicia" e "un sagaz investigador". Salientou a exposición bibliográfica Cen anos de literatura galega que organizou en 1963 no Círculo xunto ao profesor Epifanio Ramos.

Exalumnos de Alonso Montero

O xornalista e escritor Perfecto Conde abriu o turno de intervencións de exalumnos. Dixo que "o cervantista e baltasar gracianiano de pro" Don Xesús foi "un revulsivo cultural e político" que mesmo axudou aos estudiantes «a entender e comprender a natureza cando aínda non había Greenpeace nin ecoloxismo crítico".

O seu homólogo José de Cora dixo que gracias a Don Xesús comprendeu "a ler a literatura con outros ollos" e que o curso no que lle deu clase, 1967-68, foi "un auténtico maio francés" para el.

Fernando Ónega, na homenaxe a Alonso Montero. XESÚS PONTE

"Como alumno foron cinco intensos meses de aprendizaxe, pero como amigo levo cinco longas décadas de doutoramento", sinalou o vicepresidente e conselleiro editorial de El Progreso.

O tamén xornalista Fernando Ónega definiu ao seu exprofesor como "mestre libre, apóstolo da igualdade e símbolo da loita pola liberdade".

Outro xornalista, Antón Grande, e o letrado e escritor Xulio Valcárcel coincidiron en que o seu foi un maxisterio «innovador» porque non só impartía leccións de literatura senón que ademáis invitaba a clase a autores para que falanse da súa obra, como Uxío Novoneyra, Neira Vilas ou Celso Emilio Ferreiro e poñíalles nun tocadiscos música de Paco Ibáñez, Raimon ou Voces Ceibes. Este último dixo que o homenaxeado "quería rapaces con dereitos e deberes, non servos nin vasallos".

José de Cora, na homenaxe a Alonso Montero. XESÚS PONTE

Subiron tamén ao atril a falar o escritor Paco Martín, que asegurou que don Xesús foi o seu "padriño literario"; o seu compañeiro de claustro Manuel Calvo, que dixo que era o profesor do R porque "rompe, rasga, roe e corroe"; o tamén docente Pedro Figueroa e o editor Arturo Reguera.