La Domus do Mitreo hace frente al Covid y supera las 1.000 visitas

El museo universitario de la Domus do Mitreo hace frente a las consecuencias del coronavirus y contabiliza, desde la apertura de sus instalaciones tras la pandemia, más de 1.000 visitantes.

Según informó el propio centro museístico, tras unos días de incerteza y un necesario período de adaptación social a la nueva realidad, la sala contó en la primera quincena de junio con 275 visitas, un flujo que incrementó a lo largo del mes de julio, cuando apuntó un progresivo aumento, llegando a superar las 1.000 visitas diarias.

La directora científica del museo, Dolores Dopico Caínzo, destacó que esto se debe, en gran parte, a que "a Domus Mitreo mantén intacto o seu atractivo e está a consolidarse como un dos principais atractivos turísticos dunha cidade que goza dunha riqueza patrimonial extraordinaria, como é o caso de Lugo".

Así lo confirman, en su opinión, los visitantes de estos últimos días, que provienen, fundamentalmente, de Madrid y Barcelona, pero también de otros lugares como Vitoria, Cáceres, Bilbao, Santander, Salamanca, Málaga y Segovia.

No obstante, el número de turistas extranjeros que visitaron el museo universitario se redujo, al contar un total de 50 viajeros que provienen, entre otros países, de Italia, Francia, Rumanía, Turquía, Bélgica y Alemania.

En vista de estas estadísticas, el flujo de visitantes extranjeros está alrededor del 5% en el último mes, mientras que el público nacional representa más del 70% de los usuarios registrados. Cabe destacar que se identificaron 208 personas de Lugo, lo que supone poco más del 20%.

POCOS LUCENSES. Dopico Caínzos se muestra satisfecha ante estas estadísticas y el reconocimiento social que suponen por la decisión de reabrir las instalaciones del museo y adaptar las visitas a la normativa vigente. No obstante, la directora científica echa en falta una mayor afluencia del público lucense, que pierde la oportunidad de conocer in situ la ciudad romana y sus formas de vida.

"O noso desexo é conseguir que o museo universitario a Domus do Mitreo forme parte do relato vital dos cidadáns de Lugo. Sabemos que é unha tarefa complexa, pero desde a USC traballamos para avanzar neste obxectivo e para aproveitar este xacemento musealizado como ferramenta didáctica apta para todas as cidades, ademais de como resorte cultural e socieconómico", comenta.