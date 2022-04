En la rutina de José Rivas se incluye la carga de los domingos. La mayoría destina la jornada de descanso a llenar la pila para el resto de la semana. Él lo hace literalmente. Esa jornada dedica casi dos horas a llenar el generador que lleva colocado a la altura del pecho, con el que alimenta los dos electrodos implantados en su cabeza. Con sus descargas, estos le ayudan a controlar los síntomas de la enfermedad de párkinson, que le fue diagnosticada hace veinte años.

José tiene ahora 58 años y entre los 38 y 39 empezó a notar cosas raras. Trabajaba en una empresa de mobiliario, en ese momento centrado en el montaje y, por ejemplo, percibía que le fallaba la mano derecha al colocar el tornillo de una estantería. Fue al médico de cabecera y este le derivó al neurólogo. "Me empezaron a hacer pruebas para descartar enfermedades. He conocido a gente que cuenta que tardaron años en darle el diagnóstico, no es mi caso. En cuestión de 8 meses me dijeron que era párkinson", explica.

La edad a la que José tuvo que escuchar ese dictamen no es a la que la mayoría de pacientes lo reciben, pese a todo admite que no se lo tomó "del todo mal". Coincidió con una época de mucho trabajo y actividad, se casó y la vida parecía imponerse. Había otra razón para que inicialmente no le impresionase en exceso. "Casi ni sabía qué era realmente. Desde entonces, me he interesado mucho y he leído muchísimo sobre la enfermedad", explica.

TRABAJO. Siguió trabajando hasta hace seis años. De montar muebles pasó a la labor comercial en la misma empresa hasta que un día acudió a revisión con el médico de la mutua. "Me mandó a casa directamente, que ya hay que estar mal para que un médico de la mutua haga eso. Con el tiempo me dieron la jubilación", explica.

José seguía el tratamiento farmacológico más habitual para los enfermos de párkinson y que suele causar discinesias, movimientos involuntarios del cuerpo, en su caso, en el lado derecho. "En esta enfermedad no siempre estás igual. Tienes estados on y off y en los segundos te encuentras tan débil que a veces no te puedes mover. O vas caminando en línea recta y si tienes que girar de repente no eres capaz. El tratamiento te permite estar más activo", dice.

Reconoce que lo que realmente le ha ayudado a mejorar su estado ha sido la cirugía. En junio de 2017, José Rivas fue intervenido en la unidad de Trastornos del Movimiento del hospital de Santiago de Compostela para recibir estimulación cerebral profunda.

Con esa cirugía, que se hace en varios pasos, se colocan dos electrodos en los núcleos subtalámicos y un generador en el pecho. Este es la pila que da energía a los electrodos para que emitan descargas eléctricas que permiten neutralizar la excesiva actividad neuronal del párkinson. "He mejorado mucho gracias a la cirugía, pero no es algo de lo que veas resultados enseguida. No es que entres de una manera en el hospital y salgas de otra totalmente distinta. Lleva su tiempo. Tienen que dar con el parámetro adecuado, que se va ajustando. En mi caso dimos con el bueno pasado un año desde la operación", explica.

DISCINESIAS. Por supuesto, José sigue teniendo días buenos y malos. Llega a la entrevista después de una noche en la que durmió cinco horas, una buena noche para su estándar porque hay otras de tres. Tiene temporadas o momentos de mayor quietud y otras de más discinesias, que le molestan muy especialmente para comer. "Me voy adaptando. Si veo que estoy bien, aprovecho y como porque no sé si dentro de un rato voy a seguir estándolo", explica.

Tampoco luce la expresión facial rígida que afecta a otros enfermos y que, a menudo, les produce mucho sufrimiento. "Yo, por ahora, puedo sonreír, que sé que muchos ya no pueden. Hay gente que ya no quiere ni salir de casa", explica José, que tiene un mensaje para aquellos que se enfrentan al diagnóstico. "Les diría que será uno más de la familia y que se vayan acostumbrarlo a ver todos los días en casa. Que se asocien a la asociación de pacientes de Lugo si viven en Lugo o del sitio en el que viven, que no se van a arrepentir, conocerán a otros pacientes como ellos y se enterarán de muchas cosas. Que se lo tomen con humor, si pueden, porque el párkinson no hay forma de dejarlo", explica.

En sus rutinas incluye lo que predica. Acude regularmente a fisioterapia a la Asociación de Párkinson de Lugo (Aspalu) y a charlar con otros pacientes, camina hora y media a diario. "Y los domingos por la mañana, me cargo", concluye.

Rivas cuenta su experiencia en una jornada de visibilización de la enfermedad