Un documental recolle as vivencias de abuso e dor na Casa Cuna de Lugo

Un documental elaborado polos alumnos do Centro de Formación Audiovisual da Deputación de Lugo rememora en media hora de duración un escuro episodio da cidade: os abusos e a dor vividos na desaparecida Casa Cuna, o orfanato anexo ao hospital San José -hoxe edificio do propio centro formativo- que pechou a comezos da década dos oitenta.

O Pazo de San Marcos acolleu a estrea desta peza audiovisual nun acto no que participou o presidente da Deputación, José Tomé; o alumnado que creou a curtametraxe, os profesores coordinadores e dúas das protagonistas de No se oye, o nome que recibe o filme. Son Élida Ares Edrosa, que busca unha filla á que deu a luz no ano 1962, e Amelia García Rozas, que busca unha irmá que estivo na Casa Cuna.

Tamén estiveron presentes Xosé Edrosa Leal, xornalista que investigou este tema e que é familiar da propia Élida Ares; Marisa Teijeiro Pérez, que traballou como matrona no hospital San José desde 1968; Sabela Gayoso Carreira, a responsable do Arquivo da Deputación de Lugo; e Marta Rodríguez Francisco, arquitecta que participou na reforma do centro hospitalario, ademais da deputada de Réxime Interior, Pilar García Porto, e da xefa do Servizo de Audiovisuais, Margarita Soilán.

O filme recibiu o premio a Mellor Curtametraxe Documental na categoría de Escolas de Imaxe e Son no Festival Internacional de Cine de Ponferrada

Durante o encontro, os asistentes puideron visionar a peza, que xa recibiu o premio á Mellor Curtametraxe Documental na categoría de Escolas de Imaxe e Son no Festival Internacional de Cine de Ponferrada, e participar nun coloquio posterior.

"É unha aposta valente, sensible e comprometida cunha realidade que pode parecer algo afastada no tempo, pero que está moi presente na dor daquelas persoas que a viviron e, polo tanto, temos que tela todos moi presente", manifestou Tomé Roca, ao tempo que felicitou ao equipo que se atopa detrás da obra.

Claudia Díaz, Sabela Freire e Sergio Louzao están detrás da produción de No se oye, mentres que a dirección e montaxe estivo a cargo de Mario Pereira. Pablo González foi o responsable da dirección de fotografía; o operador de cámara foi Martín Cando; Borja Ramos, responsable de son, e o making off correu a cargo de Ángel Corrales. Así mesmo, o traballo estivo supervisado polos docentes María Taboada e David Prado.