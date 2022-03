Carlos Herrero: "A docencia esixe ter empatía co alumno"

CARLOS HERRERO (Lugo, 1961), que tamén é vicepresidente da Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da USC (Alumni USC), séntese «orgulloso e satisfeito» logo de varios meses de traballo concentrado no exame de oposición, xa que a cátedra supón a «culminación» da súa traxectoria académica.

Docencia ou investigación?

Docencia sen dúbida. Son un profesor absolutamente vocacional. Igual que para a investigación cómpre ter un talento e habilidade especial, a docencia esixe capacidade de comunicación e empatía co alumno. Malia que se valora máis a investigación, gozo moitísimo dando clase. Isto mesmo tamén mo preguntou o tribunal da oposición.

Como ve o campus de Lugo?

Aínda que a súa orientación agroalimentaria está ben definida, convén repensar algunhas cousas. Debemos acertar coas novas titulacións para terminar de configurar un campus ao servizo da sociedade galega, redundando na excelencia dos nosos produtos agropecuarios. Fixérono o viño, a carne, o queixo, o mel… Sigamos por aí, promocionando máis a calidade que a cantidade.

Bota de menos a xestión?

A xestión está minusvalorada, cando é unha tarefa que esixe vocación de servizo. Todo universitario debería pasar por ela, porque ponte en perspectiva. Eu tiven a fortuna de adquirir unha visión panorámica da universidade na que estou —do melloriño de España e que compite internacionalmente—, visión que logras só cando asumes xestión.

Que pode achegar Alumni?

A conexión con antigos alumnos é un valor en termos de imaxe, presentación ante a sociedade e de retorno para a propia universidade. En Estados Unidos os alumnos son financiadores, unha cultura que deberíamos importar.

E son visibles na cidade?

Aquí debemos ganar presenza. Hai moitos profesionais formados na USC que poden achegar moito e vencellar máis a sociedade coa universidade.

Santiago peca de centralismo?

Algo diso hai, pero temos que construír realmente unha universidade bicampus con igualdade de oportunidades en Santiago e Lugo. Tamén é certo que cando hai un campus principal, é difícil para os periféricos; sendo ademais Santiago o principal campus galego.

Ata que punto é atractiva a cidade para os estudantes?

Lugo é unha cidade barata e segura, cualidades que valoran moito as familias. Por outro lado, aquí dáse unha estreita colaboración entre todas as institucións locais, virtude que non hai noutros campus.

Lugo, cidade e provincia, como están en relación a Galicia?

Estamos na segunda velocidade e sufrimos un illamento histórico, sen boas conexións nin por tren nin por estrada. Esta situación lastra a competitividade e, en definitiva, condiciónao todo. O certo é que non fomos ben tratados.