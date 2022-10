Docena de miradas críticas

La exposición ArteNON reúne la visión de doce ilustradoras contra la violencia de género y aspira a generar conciencia entre el público que asista a verla.

La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, fue la encargada de inaugurar este lunes en la delegación territorial de la Xunta en Lugo la muestra, de la que recordó que "as artistas, de diferentes idades e experiencias, empregan a arte como instrumento de loita pola igualdade de xénero e como símbolo de empoderamento feminino contra as agresións machistas".

Las ilustradoras cuyo trabajo se recoge en la exposición son Andrea López, Candela Piñeiro, Alicia Suárez, Julia Gema, Eva Carballeira, Aurora Cascudo, Paula Cheshire, Paula Mayor, Abi Castillo, Idoia de Luxán, Lara Torres e Laura Tova.

La muestra permanecerá abierta durante un mes y se podrá visitar en el edificio multiusos en horario de 09.00 a 20.30 horas.