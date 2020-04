Doce sanitarios evitan traslados o contagios alojándose en hoteles

Una docena de sanitarios están haciendo uso de la oferta de habitaciones de hotel que pone a su disposición el Sergas. Las razones fundamentales por las que recurren a esa opción son dos: evitar largos traslados desde su residencia al lugar donde ahora trabajan y evitar posibles contagios a sus familias.

El subdirector de Recursos Humanos del área sanitaria, Manuel Gómez, reconoce que se trata de un número variable porque los sanitarios no usan ese recurso durante largos períodos sino solo algunos días. Por ejemplo, algunas enfermeras que suelen encontrarse en la lista de la zona centro -es decir, que son llamadas para trabajar en el Hula- ejercen esta temporada en Burela y hacen uso de la oferta de alojamiento en el hotel Palacio de Cristal, ya que ir y venir desde su vivienda habitual sería muy complicado, especialmente en temporadas de tanto trabajo como esta.

Por otra parte, también han utilizado ese o el Eurostars Gran Hotel de Lugo sanitarios que presentan algún síntoma compatible con Covid-19 y están pendientes del resultado de la prueba o que han estado en contacto directo con algún caso positivo y quieren cerciorarse de si los desarrollan o no. Deciden recurrir a los hoteles porque viven con familiares mayores o con personas con un sistema inmune comprometido y no quieren arriesgarse a ser el vector del virus en su domicilio.

Por regla general, en estos casos, cuando se confirma el negativo o si pasados varios días -el nuevo coronavirus suele tardar una media de cinco a siete días en provocar los primeros síntomas- el sanitario decide regresar a su casa. Manuel Gómez reconoce que, por el momento, estos recursos no están siendo utilizados por trabajadores que hayan sido diagnosticados de Covid-19, que tengan síntomas leves y que no quieran aislarse en sus casas. Puntualiza que es una opción para que la se han reservado estos espacios, pero que en Lugo por el momento no se ha dado el caso.

Lo cierto es que, cuando el Sergas decidió tomar esta medida, aclaró que los hoteles debían tener, como se da en llamar en los hospitales, una 'planta limpia' y una 'planta sucia'; es decir plantas diferenciadas para casos confirmados de aquellos que no lo son.

Por ejemplo, en el Hula hay dos unidades de hospitalización con pacientes confirmados de Covid19 y una tercera con pacientes sospechosos de tenerla, en la que se cumple con criterios de aislamiento para evitar posibles contagios. Los pacientes convencionales, ingresados por otros problemas de salud no relacionados con el nuevo coronavirus, se encuentran en otras áreas, las 'plantas limpias' para que no se mezclen y evitar así que se produzcan contagios hospitalarios.

Un sistema similar hay que adoptar en los hoteles en los que, además de sanitarios de otras áreas trasladados para trabajar, haya casos positivos. El área sanitaria tiene que avisar a los hoteles cuando reserve una habitación a un enfermo diagnosticado con la intención de pasar allí la cuarentena que debe ser, como mínimo, de siete días, y hasta los 15 si los síntomas persisten. Las cuarentenas del personal sanitario son específicas para estos trabajadores y se pueden acortar con respecto a las del resto de pacientes.

Para otros enfermos es, como mínimo, de 15 días, que se prolongan en caso de empeoramiento o persistencia de síntomas. Sin embargo, los sanitarios pueden hacer una de 7 días y si están asintomáticos o no se presentan síntomas durante tres días consecutivos pueden reincorporarse a su puesto de trabajo usando mascarilla quirúrgica en todo momento, algo que hace ahora todo el personal sanitario.

En realidad, los hoteles no están disponibles solo para el personal sanitario. La Xunta coordina una red de 157 en la comunidad para alojar también a fuerzas y cuerpos de seguridad, a otros profesionales de sectores esenciales como transportistas u operadores de comunicaciones que lo necesiten e incluso a colectivos vulnerables como personas sin hogar, en riesgo de exclusión o a víctimas de violencia de género. Todos pueden recurrir a estos alojamientos durante la crisis sanitaria del coronavirus.