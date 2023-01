La doble vara de los viajes

No es lo mismo ser jubilado y querer viajar desde Lugo con el Imserso que ser jubilado y querer viajar desde otra ciudad más grande como, por ejemplo, Madrid, Barcelona o Bilbao.

Los precios son iguales pero las oportunidades, no. Desde Lugo, hay menos salidas a lo largo del año y las que hay se agotan rápidamente en los dos primeros días desde la apertura del plazo de solicitudes. En otras ciudades, eso no ocurre. Se puede viajar a cualquier destino del Imserso a lo largo de todo el año porque hay una amplia oferta, tanto en destinos como en días de viaje. De hecho, hay estancias de quince días que para los lucenses no existen.

"A verdade é que moi poucos xubilados lucenses poden elixir a onde queren ir. Van, directamente, a onde lles toca porque o segundo día xa está todo esgotado e o resto do ano quedan moi poucos destinos que escoller e os que quedan son ao interior ou sen transporte. Ou sexa, que teñen que pagar os xubilados o transporte pola súa conta", indica Susana Conde, de Viajes Almar.

De esta forma, los jubilados que hayan decidido esta misma semana irse de vacaciones al Imserso desde Lugo solo tenían dos opciones: irse ocho días a un punto costero de Valencia, Andalucía o Cataluña, con hotel y pensión completa por 196,02 euros por persona, o elegir un viaje de diez días a Valencia o La Manga, también con alojamiento y hotel, por 235,95. Ambas estancias son baratas pero el transporte corre a cuenta del consumidor.

Este año el Imserso no ofertó, por otra parte, a través de las operadoras privadas adjudicatarias, Turismo Social y Mundiplan, ningún viaje desde Lugo con una duración de quince días. Algo que algunos jubilados echan en falta. Especialmente, si su intención es irse a la otra punta de la península. "O outro día veu un cliente a xunto nosa, moi enfadado, porque pretendía irse quince días e non había oferta. Como máximo, as estancias son de dez días e a el parecíalle insuficiente porque dous días xa leva a viaxe desde Lugo se se fai en autobús", afirma Susana Conde.

También es cierto que la mayoría de los jubilados lucenses que se van de vacaciones con el Imserso optan por estancias más cortas, de siete días como media.

"La mayoría de nuestros clientes se van una semana. Con ese tiempo, les llega por lo general. A algunos, incluso, se les hace mucho porque enseguida quieren volver a casa. Lo que sí suele pasar es gente que coge dos viajes. Al final, se van dos semanas igual de vacaciones pero a dos sitios distintos", comenta Diego Rodríguez Estévez, de Zafiro Tours.

Plantearse elegir viaje de enero en adelante supone ya, en la mayoría de los casos, tener la suficiente osadía para elegir un destino del interior de la península, con varias horas de autobús y estancias cortas de cinco días, incluidos los dos del viaje de ida y de vuelta.

"La verdad es que la mayoría de los jubilados de Lugo ya saben lo que pasa: o piden al principio o lo más probable es que, después, si quieren ir no tengan a dónde. Por eso, a partir de septiembre, preguntan ya muy poquito y si queda algo es todo turismo de interior. Por ejemplo, con Turismo Social se puede ir, ahora mismo, a Santander, Segovia o Albacete. De estos tres destinos, el que más tirón tiene es Segovia que, junto con Toledo, es lo que más vende en turismo interior, son los primeros destinos en agotarse pero, en cambio, nadie quiere ir a Santander y a Asturias, tampoco", señala Diego Rodríguez.

En el programa de turismo de interior que ofrece Turismo Social, con viajes culturales a capitales de provincia y ciudades autónomas y turismo de naturaleza, el transporte está incluido pero es siempre en autobús, lo que supone varias horas de ruta.

Imos seis días pero de estancia alí serán catro. Sáenos a 258 euros por persoa, todo incluído. Xa foron máis baratas as viaxes do Imserso do que son. Tamén podería ser un pouquiño máis longa esta viaxe"

María Ana Arias Cordero es una de los jubilados lucenses que decidió hacer turismo de interior a través del Imserso. Saldrá el próximo 13 de febrero hacia Valladolid y viajará desde Lugo en autobús. "Imos seis días pero de estancia alí serán catro. Sáenos a 258 euros por persoa, todo incluído. Xa foron máis baratas as viaxes do Imserso do que son. Tamén podería ser un pouquiño máis longa esta viaxe. Igual é un pouco apurada! Cinco ou seis días alí farían falta. Unha semana estaría ben ou, como moito, dez días. Quince xa serían de máis", opina esta usuaria, que comenzó a viajar hace tres años.

El máximo número de viajes que puede contratar un jubilado al año a través del Imserso es cinco. Pero eso en Lugo no suele pasar. Como mucho, tres o dos. "Aquí quedamos aislados. Al no tener AVE, ni aeropuerto las salidas del Imserso son muy limitadas. En Madrid, País Vasco o Barcelona, el programa está abierto todo el año y puedes ir cuando quieras y a donde quieras. Nada que ver con Lugo", indica este agente de Zafiro Tours.