O feminismo lucense arrincará ás oito dende diante da Xunta ata o centro da cidade, onde se dividirá para rematar en dous lugares con dous manifestos. O de Foro Feminista lerano varias mulleres na Praza Maior. O de Feminismo Lugo 8-M, paraugas de nove colectivos, a investigadora Cintia Folgueira e Montserrat Valcárcel.

Dolores Varela: "Hai que abolir a prostitución e o xénero como construcción social"

É a primeira vez que o feminismo lucense comparece por separado. Por que?

Sempre houbo desacordos, pero iamos xuntas por manter a unidade. Agora facémolo por fartura. Cremos que non se sinalan cuestións que hai que abolir na sociedade para conseguir a igualdade: a prostitución, os ventres de aluguer, a pornografía e o xénero como construción social.

A que se refire con abolir o xénero?

Que non haxa tarefas e comportamentos sociais atribuídos a homes e mulleres. O outro é a consolidación de roles e estereotipos.

Refírese á lei trans, que no fondo é o que máis as divide.

Moi certo. O xénero é unha construción social e o sexo é unha realidade biolóxica e en base a esa construción oprímesenos. A lei di que é muller ou é home quen así se sinte. Se un home asume os roles de muller e quere poñer unha saia non hai ningún problema, pero segue sendo un home.

Como cren que habería que abolir o xénero nese obxectivo de igualdade?

A través da coeducación, da educación sexual..., que non hai. A través dunha conciencia social. Os medios de comunicación facedes moito a través do estereotipo de muller que transmitides. A través da incorporación das mulleres ao coñecemento e á sociedade, nos currículos educativos non están, ou moi pouco, as científicas, literatas, filósofas... A construción cultural está feita en masculino. É unha violencia simbólica que invisibilizou historicamente as mulleres e funciona aínda.

O 8-M, un día no que o corpo pide unidade, é a data axeitada para escenificar esas diferenzas?

É verdade, pero a unidade tampouco pode ser a calquera prezo. Se non podemos falar nun manifesto, xa non da lei trans, porque no noso non aparece, pero do que consideramos nós e centos de asociacións abolicionistas, que quere dicir? Hai que clarificalo.

"Somos moi críticas co Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, algo non se está a facer ben, e gastar en bolígrafos hoxe en día non serve de nada"

Non abona os discursos antifeministas?

Non é bo, evidentemente, pero sempre houbo debates importantes. Clara Campoamor defendou no Congreso o voto para as mulleres e Victoria Kent cría que non era o momento. Avánzase na medida na que se confrontan ideas.

Vivimos unha etapa de moita lexislación e debate feminista. Axudou? Está mellor o feminismo?

O feminismo ten unha gran capacidade de democratización e avance social, pero hai luces e sombras. Por desgraza asúmense reivindicacións que non son da axenda feminista, como a filosofía transxenerista. Non é ir en contra dos trans, non somos tránsfobas, aceptámolo e vémolo como un fenómeno ao hai que darlle saída, pero non estamos de acordo con toda esa especie de doutrina queer, mesmo con multas de 150.000 euros para quen non pense o mesmo, ou que permite a hormonación de menores de idade... E logo, o presidente do Goberno non cumpriu co compromiso de avanzar nunha lei abolicionista da prostitución.

Cales diría que son os principais problemas das lucenses hoxe?

A precariedade laboral, a feminización dos coidados e a violencia física e sexual. Somos moi críticas co Pacto de Estado. Algo non se está a facer ben e estanse usando cartos para cousas que nada teñen que ver. Facer bolígrafos hoxe non é unha loita contra a violencia.

Ana Torrón: "Unha muller trans é unha muller, o sexo está no cerebro, non entre as pernas"

Por que esta vez a manifestación feminista lucense rematará dividida e con manifestos diferentes?

En Lugo somos dez asociacións feministas. Xuntámonos e démoslle voz a todo o mundo, tamén a Foro, sabendo que iamos ter problemas. Querían meter unha serie de cláusulas no manifesto que non procedían porque eran tránsfobas, e iso si que é unha liña vermella, e descolgáronse. Pero somos nove grupos máis e cremos que iso se chama democracia. Somos Plataforma Feminista, Aliad-Ultreia, Arelas, as seccións de muller de CIG, EU e BNG, Podemos, Abante LGTBIQ+ e Impunidade Carioca. É moito máis o que nos une que o que nos separa, pero se queren facer campaña política con iso...

Foro argumenta que o abolicionismo está na xénese do feminismo e que non se pode seguir obviando.

Teriamos que recoller entón a idiosincrasia de cada colectivo. Só poderiamos falar de temas sexuais por Abante, de trans por Arelas... Non imos falar de abolicionismo porque o queiran remarcar pola súa axenda política. Nós queremos un 8-M apolítico. Decidimos cinguirnos ao que nos une, que é moito máis do que nos separa.

A maior división vén pola lei trans, que vostedes defenden. Non se pode ver tamén interese político?

Non, porque nós non xulgamos a Lei Trans, que seguro que terá moitas carencias, simplemente defendemos os dereitos de tódalas mulleres trans. Somos apartidistas, que non apolíticas, a diferenza de Foro, que segue a axenda do PSOE. Foro segue a axenda do PSOE. Para nós unha muller trans é unha muller. O sexo non está entre as pernas, está no cerebro, nazas co sexo que nazas se te sintes muller quen é quen de quitarche ese dereito.

Cre que, como na lei do só si é si, pode acabar habendo efectos indesexados da lei trans?

Penso que non. De feito ao colectivo trans parécelle pouco avance.

Hoxe é nova, por exemplo, un suposto caso de discriminación positiva a persoas trans en emprego público en Cataluña.

Pois coa cantidade de paro e o índice de suicidio que teñen por non atopar traballo igual non é tan mala idea. Non está agora o Goberno falando de paridade nas empresas do Ibex?

"O feminismo está peor hoxe que hai uns anos porque agora todo o mundo quere ser feminista, pero de postureo"

Que lles parece?

Gustarianos que se preocupasen máis polo chan pegañento que polos teitos de cristal.

Non é un xeito de axudar a que haxa menos mulleres fregando chans?

Sinceramente non vexo en que lle pode axudar a unha muller que non atopa traballo. O que axuda son axudas concretas para saír da miseria, escolas e libros gratis, recoñecemento do seu traballo no fogar e que os coidados non sexan gratis.

Como ve o feminismo despois destes anos de lexislación e debate?

Penso que está peor porque agora todo o mundo quere ser feminista, e iso sería bo se realmente fose así. Hai moitísimo postureo, e a nivel político máis.

Cales diría que son os maiores problemas das lucenses?

Moitísimos. Faltan garderías, hai fenda salarial, faltan servizos públicos no ámbito reprodutivo, a diferenza de pensións entre un home e unha muller é abismal...