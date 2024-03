División entre los placeros sobre la decisión de no abrir el Jueves Santo

La plaza de abastos y el mercado permanecerán cerrados el Jueves Santo, algo que ha provocado malestar entre algunos de los afectados, que creen que será una jornada de tirón comercial que se desaprovechará. De hecho, un grupo de ellos contactó ya a finales de la semana pasada con la concejala Cristina López para trasladar su desacuerdo, con lo que este mismo lunes se celebró una reunión en el sótano de la Plaza para abordar la cuestión.

La edil recuerda que los cuatro representantes de los placeros le hicieron llegar en noviembre del año pasado que habían acordado no abrir ningún domingo o festivo de este 2024. La Xunta comunica a finales de cada ejercicio el listado de domingos o festivos entre los que las grandes superficies pueden elegir hasta diez para abrir y, según Luis Latorre, presidente de Lugo Monumental y uno de los representantes de los placeros, se votó entonces sobre cuatro en concreto: Reyes, Jueves Santo, San Froilán y El Pilar. "Se acordó cerrar todos. Hubo 29 votos a favor de cerrar; 5 a favor de abrir y 5 abstenciones", explica.

Sin embargo, hay un grupo que ya entonces quería abrir y que ahora ha reclamado poder hacerlo porque entiende que sería provechoso a nivel comercial, equiparando los puestos de la plaza con los de supermercados y tiendas de alimentación que sí abrirán al menos la mañana del jueves.

La presencia de turistas y el movimiento de gente en las pescaderías en una época en la que se consume mucho pescado son motivos que esgrimen y destacan que la facturación ha bajado desde la peatonalización de Quiroga Ballesteros. Sin embargo, la mayoría sigue optando por cerrar.

Cristina López explica que debe acatar la voluntad de los placeros expresada a través de sus representantes y también apunta que sería contraproducente para la imagen de la Plaza que abriera con muy pocos puestos operativos. "Imaxinemos que se anuncie que abre a Praza e logo hai catro postos abertos, que é dos que eu teño constancia de que queren abrir...", apunta.

Algunos placeros aseguran que una de las razones que les trasladó el Concello para no poder abrir es que no había fondos para pagar las horas extras de los conserjes. "Se a maioría quixera abrir é incuestionable que se abriría. En ningún caso esa decisión estaría supeditada a pagar a ese persoal. Esta fin de semana a praza estivo aberta porque houbo unha actividade no soto", recuerda la edil.

Para Latorre, todos tienen sus razones y todas válidas. Entiende las del Concello porque cree que, efectivamente, sería raro que se abrieran las instalaciones y solo unos pocos puestos estuvieran funcionando, pero también ve lógico que quien desee trabajar ese festivo pueda hacerlo.

Los placeros están divididos entre los que creen que la decisión ya estaba tomada y los que defienden que se abra para que no pase dos jornadas seguidas sin actividad.