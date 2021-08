División de opiniones entre los hosteleros de Lugo por el certificado

Desde hace casi dos semanas, el considerable aumento de los contagios por coronavirus en gran parte de Galicia ha provocado un nuevo apretón de las medidas sanitarias por parte de la Xunta.

Entre ellas, la más destacable, la exigencia tan solo en las zonas con nivel alto o máximo de un certificado de vacunación, una prueba negativa con menos de 72 horas de antigüedad, o un justificante de haber pasado la enfermedad para entrar al interior de los locales de hostelería. Precisamente este jueves el TSXG tumbó la medida.

En este contexto, los hosteleros se han vuelto a topar con una situación inédita. Ahora, a mayores de las obligaciones habituales que suponen los negocios de este ámbito, sirviendo, limpiando y realizando la misma labor en las terrazas, deben controlar que todo el que quiera consumir en el interior del local tenga los papeles en orden.

La implantación de estas nuevas medidas está levantando opiniones dispares, enfrentando a algunos hosteleros que consideran que se trata de una medida desproporcionada, y que incluso carece de sentido, con otros que argumentan la necesidad de cumplirlas, situándose en el terrible escenario de tener que volver a cerrar sus negocios si la incidencia del virus aumenta.

Elías Vázquez es gerente del bar Chuché, en la Praza do Campo Castelo. Para él, la medida de solicitar un justificante para que la clientela pueda estar en el interior del local es demasiado exigente: "Creo que es un poco desmesurada, estamos teniendo que realizar una labor a mayores que antes no nos correspondería". Vázquez no entiende el hecho de tener que "hacer de policías", algo que, sumado a sus labores corrientes, se les hace muy complicado.

Fuera de valorar la necesidad de esta nueva medida, desde el Chuché consideran también que está mal planteada. "Lo que no comprendemos es que, si estás solicitando una prueba para que la gente pueda entrar garantizando que son seguros, tengamos que seguir usando solo el 50% del interior, igual que la terraza. Si se supone que los vacunados son gente que no debería traer el virus, que nos dejen emplear el 100% de los sitios de dentro", declara Elías Vázquez.

Otro local que cree que las nuevas restricciones son demasiado duras es la cafetería Noroeste, en la Estrada da Granxa. Para su dueño, Constantino Abuín, los requisitos que pide la Xunta son "muy complicados". Gran parte de la clientela de este local son normalmente jóvenes que salen de sus clases universitarias y que acuden al bar en busca de un pequeño descanso. Teniendo esto en cuenta, Abuín no tiene muy claro cómo podrá afrontar el inicio del curso si esto sigue así: "Aquí vienen muchísimos chicos de la facultad a tomar el café o el bocadillo, y vienen en grupos grandes de 20 o 30 que están sólo 10 minutos. Si tengo que pararme a comprobar que todo está en orden con cada uno sería un caos".

En el otro lado de la balanza, hay hosteleros que comprenden que, pese a las dificultades que genera esta nueva medida, es necesario arrimar el hombro y cumplir a rajatabla, en lugar de exponerse a una irresponsabilidad que podría cerrarles el local.

Por ejemplo, este es el caso de la parrillada Porta Santiago. Su gerente, Jose Manuel Cela, entiende el tema del certificado como algo que aporta "más seguridad para todos". Según afirma, "la gente no tiene ningún problema. ¿Puede ser que te cancelen algunas mesas? sí, pero es mejor eso que cerrar". Además, Cela hace un llamamiento a que los locales sigan pidiendo este justificante porque "al final nos perjudicamos nosotros, si va a peor vamos a tener que cerrarlo todo".

Con él coincide Manuel Expósito, dueño del restaurante Manuel Manuel, al lado del parque de Frigsa. Expósito considera que son respetuosos con las medidas y con los sanitarios, y que aunque sea difícil por las pérdidas, hay que hacer un esfuerzo. Desde su negocio, sí notan que todavía hay un gran desconocimiento de estas medidas, algo que también les está influyendo en su ocupación.

"Hemos llegado a ofrecerle a clientes que les pagábamos el test de antígenos si se lo iban a hacer a la farmacia", declara el gerente. Como conclusión, algo en lo que sí coinciden todos estos hosteleros es en la necesidad de seguir cumpliendo estas restricciones, aunque a algunos les parezcan algo exageradas. Algunos denuncian que ciertos bares o restaurantes de la capital lucense no están pidiendo el justificante covid, por lo que creen que la responsabilidad debe ser mayor ante otra prueba de fuego para ellos. Ahora que empieza a superarse el pico de la quinta ola, la hostelería sigue sobreviviendo en su peor momento.

Hasta ahora tres comunidades ya había tumbado la norma

Los altos tribunales de Canarias, Andalucía y Cantabria también aprobaron, vista la subida de los casos de coronavirus, la nueva norma, pero tampoco les ha durado mucho.

ANDALUCÍA, la Junta propuso solicitar un justificante de esta índole en los locales de ocio nocturno, pero el pasado seis de agosto recibieron el veredicto del Tribunal Superior de Justicia, el cual argumentaba que la propuesta no cumple el principio de idoneidad ni de necesidad para aplicar una medida que afecta al derecho de la intimidad y al derecho a la no discriminación. Respecto al asunto de la intimidad, el tribunal andaluz expresó que , según su criterio, esta restricción afectaba "en cuanto implica la necesidad de mostrar datos relacionados con la salud, considerados, de acuerdo con la normativa europea, como de carácter sensible". La Justicia también declaró, refiriéndose al derecho a la no discriminación, que el uso de un certificado de este tipo "establece un trato diferenciado para el acceso a tales locales, basado en la posesión o no del mencionado certificado".

CANTABRIA. La comunidad cántabra también rectificó en este aspecto. La resolución de la Consejería de Sanidad del pasado 3 de agosto, que introducía la obligatoriedad del certificado de vacunación o la prueba negativa, fue desestimada tras aprobarse el recurso de los hosteleros en el Tribunal de Justicia de la comunidad. Desde entonces, el desconcierto que han generado estas decisiones en los juzgados ha provocado que la comunidad cancele su ‘semáforo covid’, que es como se refieren a la herramienta con la que el gobierno cántabro decide las restricciones de cada municipio, en función del número de contagios. En este territorio, lo que parece haber decantado la decisión del tribunal es la presencia de turistas durante estos meses.

El TJSC ha defendido que el área de Sanidad cántabra no ha tenido en cuenta la subida exponencial que experimentan algunas de sus zonas en el periodo veraniego a la hora de conseguir los datos de incidencia, por lo cual creen que las nuevas medidas no se adaptan a las necesidades reales. Hasta que la comunidad llegue a un punto en común, la única medida que se mantiene es el toque de queda, de 1.00 a 6.00 de la madrugada.

CANARIAS. Otro caso similar al que están viviendo en Andalucía está teniendo lugar en las Islas Canarias. El tribunal isleño decidió también la semana pasada que el certificado no sería necesario para acceder al interior de los locales de hostelería, basándose de la misma forma en el argumento de que los datos referidos a la salud están comprendidos dentro del derecho a la intimidad.