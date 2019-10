División de lucenses en Cataluña... y de catalanes en Lugo

El fallo del Tribunal Supremo generó este lunes reacciones contrapuestas entre los lucenses que residen en Cataluña.

Suso López (Ribadeo): "Sinto tristeza e rabia, un asunto político nunca debeu de xudicializarse"

Suso López es un periodista natural de Ribadeo que se trasladó a Cataluña hace siete años. Actualmente trabaja en el Ayuntamiento de Barcelona y asegura sentirse "triste e con rabia" ante una resolución judicial "inxusta". Considera que las penas de prisión son "desproporcionadas" y recalca que "un asunto do ámbito político nunca debeu de xudicializarse". Además, para López este fallo no pone un punto y final al conflicto soberanista. "Hai unha boa parte dos cataláns que non están conformes co modelo territorial actual e isto non vai cambiar. Púxose coto ao dereito a manifestarse e non se soubo dialogar", concluye.

Eduardo Méndez (Navia de Suarna): "O dano que causaron os procesados en Cataluña é irreversible"

Para Eduardo Méndez, natural de Navia de Suarna pero residente en Barcelona desde el 62, la sentencia "debería de ser aínda máis dura". Dice que "o dano que causaron os procesados en Cataluña é irreversible"» y recuerda que a raíz del procés "moitas empresas abandonaron esta terra, coas consecuencias que iso tivo". Relata que vivió el referéndum con normalidad "pois nunca vimos a independencia como real" y señala que el fallo marca el fin a un proceso "que non debeu de iniciarse nunca".

Carlos Rodríguez (Chantada): "El fallo es injusto, el derecho a decidir va mas allá de la independencia"

Carlos Rodríguez Mejuto es natural de Chantada, pero vive desde los años 60 en Cataluña. Primero residió en Tarragona y posteriormente se trasladó a un municipio de Girona, donde regenta una copistería. La sentencia del procés dice vivirla "con mucha indignación", pues, para él, es más una cuestión de "dignidad y poder decidir" que de que Cataluña se independice o no.



"Si la consulta se hubiera permitido desde el principio, seguramente habría ganado el no. Negar el derecho a decidir ha hecho que mucha gente se posicionase a favor de marcharse de España", asevera Rodríguez.

Domingo Balboa (Ribadeo): "Poucos anos me parecen para todo o que fixeron, quixeron impoñer o medo"

Domingo Balboa, presidente de la Federación de Entidades Culturais Galegas en Cataluña, cree que el Supremo fue "benévolo", "poucos anos me parecen para todo o que fixeron os independentistas. Asegura que «xeraron un conflito e quixeron impoñer o medo". Defiende que "os que non queremos a independencia tamén temos dereitos" y considera que la calma llegará a Cataluña "se os presos deixan de alentar ás masas".

Entre los catalanes residentes en Lugo hay malestar porque los políticos no hubiesen intentado llegar a un acuerdo.

Montse Rodríguez Martínez (Chantada) "Cataluña no es nada sin España y nadie ha tratado de llegar a un acuerdo"

Montse Rodríguez lleva 20 años en Chantada, pero su familia vive aún en Barcelona. "Temen salir a la calle, porque la división es total. Esto no va a llevar a nada bueno", afirma una mujer que dice sentirse "fatal como catalana, pues nos han metido a todos en el mismo saco, aunque no estemos de acuerdo con la independencia". Cree que Cataluña "no es nada sin España y nadie ha pensado en sentarse y llegar a un acuerdo".

Jordi Anguez Grases (Triacastela) "Esto tiene una mala solución. No teníamos que haber llegado aquí"

Jordi Anguez Grases asegura que, por llamarse Jordi, perdió clientes. «Esto tiene mala solución. No teníamos que haber llegado aquí. Se va a enquistar el problema. Tampoco esperaba tanta movilización. Paralizar aeropuertos y trenes no es la mejor manera de solucionar el problema. Se tergiversa todo un poco. Es una lástima esto para cualquier persona que se sienta catalana. Si hubiese habido diálogo, no se habría llegado hasta aquí. Ellos buscaban un referéndum, no una rebelión», afirma.

Ariadna Segalà (Sarria): "Non vexo aos políticos polo labor de chegar a un diálogo e sen el irá a peor"

Ariadna Segalà considera que la sentencia es "un atentando democrático". "Queriamos votar, decidir, e eles puxeron as ferramentas para facelo. Para que unha democracia funcione hai que deixar votar", opina esta vecina de Sarria, quien cree que el fallo "reavivará" la polémica. Para ella la única solución es el "diálogo", pero "non vexo aos políticos moito polo labor, sen diálogo vai ir a peor".

Jaume Mas (Burela): "La sentencia va aún más a radicalizar las posturas de uno y otro lado"

La sentencia le parece "mal, exagerada y negativa, porque estés o no de acuerdo con lo que se hizo las penas no se corresponden". Cree que para lo único que va a servir es para que las posturas sean cada vez más radicales, "los independentistas lo van a ser cada vez más y las posturas de los unionistas van a ser cada vez más extremas, da la impresión que nadie quiere hacer nada para solucionar el problema", dice y aboga por el "diálogo" como única solución.