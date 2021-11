Un distribuidor lucense cuenta en un libro su litigio contra dos grandes compañías

José Luis Rodríguez Fernández se identifica con David, el pastor que, según cuenta el mito bíblico, hace 3.000 años en la antigua Palestina derribaba a un gigante con una piedra que lanzó con su honda. Este distribuidor de bebidas, de 56 años, ha escrito un libro, titulado La trama, en el que narra el litigio que mantiene con sus dos particulares Goliat, Coca Cola y Estrella Galicia.

Este empresario lucense, que aclara que no es escritor, sino "un contador de historias", empleó seis meses, durante la pandemia, en redactar su ópera prima, que autoeditó en Amazon, plataforma en la que se puede adquirir esta obra, así como en las librerías Balmes y Biblos de Lugo.

"Sentía la necesidad de escribirlo para denunciar las prácticas abusivas que cometieron con muchos distribuidores en Galicia, a los que nos dejaron tirados en la cuneta", afirma José Luis Rodríguez, que sigue a la espera de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se posicione sobre la denuncia que presentó hace 29 meses contra estas dos compañías.

Este empresario, que durante 30 años distribuyó los productos de Coca Cola en parte de la provincia de Lugo —su padre, Cándido, ya empezó hace 50— y durante dos los de Estrella Galicia, tenía diez empleados y seis camiones. Desde enero del año pasado ya no tiene actividad, ni personal, porque está pendiente de que se resuelva el litigio que entabló porque, a su juicio, "no cumplieron las condiciones acordadas", lo que niegan ambas compañías.

"Nunca pensé que escribiría un libro. Me llevó tiempo, pero me resultó fácil, porque fui ordenando la historia por capítulos porque tenía claro cómo tenía que contarla. Otra cosa es que a los lectores les guste", afirma José Luis Rodríguez, que explica que "tenía miedo a la crítica porque no estoy acostumbrado, pero no me estoy encontrando con comentarios negativos".

En su obra alude a las 25 horas de grabaciones de audio que tiene con responsables de las demandadas. Dice que para realizar esta práctica le sirvió como "ejemplo" el mediático excomisario José Manuel Villarejo.

Una obra sobre la Ruta 66

La producción creativa de José Luis Rodríguez no se quedará en La trama. Ya está redactando su nueva obra, que prevé que esté lista en la próxima primavera. Entonces recorrieron 7.154 kilómetros en un todoterreno a lo largo de 17 días. La Ruta 66, que va desde Chicago a Los Ángeles, fue una parte del trayecto que este grupo de amigos arrancó en Nueva York y concluyó en San Diego.