La disputa familiar de Poutomillos sienta a un vecino ante el juez

La disputa familiar iniciada hace ya más de una década en el núcleo lucense de Poutomillos sentó este viernes a un vecino –que intentó mediar en el altercado– en el banquillo de los acusados del juzgado de Instrucción número 2 de Lugo. El hombre ayuda desde hace tiempo a una mujer de 89 años de edad, Evangelina, que reside a escasos metros de la vivienda de sus tres primas, Carmen, Chelo y Amalia, con quienes mantiene una pésima relación.

El hombre, José Manuel, se paró un día a socorrer a Evangelina cuando supuestamente estaba siendo atacada por sus primas y desde entonces se convirtió en su mayor apoyo, una situación que le está generando multitud de problemas con la otra parte en conflicto. Este viernes, una de las tres hermanas explicó ante el juez que el 28 de junio de 2022 vio como José Manuel sulfataba una cepa en la finca de Evangelina y comenzó a grabarlo con el móvil. "Empezó a tirarme piedras y una me dio en la pierna izquierda. Yo llevaba en el bolsillo la funda del móvil y una carpeta de plástico, por eso no me dejó heridas. Menos mal que las otras no me alcanzaron, si me llegan a dar, no lo estaba contando", dijo.

La mujer aportó la grabación que realizó el día de los hechos para demostrar el supuesto lanzamiento de piedras y las amenazas que recibió por parte del acusado, quien negó cualquier tipo de ataque. Tras visionar el video, las partes realizaron diferentes interpretaciones, ya que la acusación particular insiste en que se ve "claramente" cómo apedrea a la denunciante, mientras que la defensa no aprecia ningún tipo de agresión e insiste en que no se ve ningún impacto.

La acusación hace referencia además a las amenazas, ya que el hombre dice: "Non aprendes polas boas. Segue facendo teatro", a lo que la mujer le responde: "Pois o teatro vai haber que pagalo". Así, la acusación particular acusa al hombre de un delito de maltrato y solicita para él una multa de 360 euros y una orden de alejamiento, mientras que la defensa pide la libre absolución y se opone a cualquier alejamiento, ya que eso implicaría que José Manuel no pudiera acercarse a la vivienda de Evangelina para ayudarla.

La Fiscalía, por su parte, considera que el hombre cometió un delito leve de amenazas, "aunque hubo cierta actitud provocadora por parte de la denunciante", por lo que pide únicamente que se le imponga una multa de 90 euros.