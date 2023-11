Disposición al acuerdo de Rueda y Méndez, pero sin avances y con diferencias en San Fernando

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, abordaron este miércoles durante casi dos horas los asuntos que la Xunta tiene pendientes en la ciudad, y algunos otros, y, como hace un año, la reunión fue cordial y ambos mandatarios volvieron a manifestar su disposición a colaborar para que salgan adelante. "Sempre é bo falar cos responsables municipais, máis se son das cidades e máis se o piden", afirmó Rueda. Igualmente, la alcaldesa mostró "satisfacción" por la manifestación de la Xunta sobre su compromiso con los proyectos de Lugo, pero lamentó que también la hubo hace un año y que muchos siguen sobre la mesa, por lo que "a credibilidade vai diminuíndo", dijo la regidora. Tampoco esta vez se concretaron avances y en algún asunto volvió a haber desencuentro.

San Fernando, sin acuerdo

La alcaldesa planteó a la Xunta que destine los 5 millones de la Ronda Este (que no podrá gastar en 2024) a empezar a rehabilitar el cuartel, mientras el Concello sigue buscando dinero por otros lados. Recordó que era un proyecto de la Xunta. Rueda reiteró su compromiso a "complementar" la financiación para hacer el museo de la romanización, pero no ve lógico empezar a rehabilitar sin saber si habrá dinero para continuar.

Serra de Meira, con matices

Méndez cree que la Xunta puede ir renovando Serra de Meira mientras, al lado, Concello e Hidrográfica canalizan el río. "Se os problemas que había coa Hidrográfica están solucionados, como di a alcaldesa, executarémolo por fin". Forma parte del plan Paradai, acordado en 1999.

Más vivienda, en trámite

La alcaldesa pidió a la Xunta que impulse una tercera promoción de viviendas públicas (tiene dos edificios de 146 pisos en trámite) en alguna de las parcelas que tiene en la ciudad o en la que le cederá el Concello a cambio de la finca de O Castiñeiro donde iba a hacerlas y que el Concello y los vecinos solicitaron llevar a otro barrio. Rueda dijo que la Xunta seguirá impulsando la construcción de viviendas de la mano del Concello, pero le recordó a Méndez que también la administración puede desarrollar su propia política de vivienda. La Xunta destinará 56 millones a en 2024 a los concellos que apuesten por eso.

Centro de salud, a la espera

La permuta de O Castiñeiro depende de otra del Concello y Afundación para que el viejo colegio del Sagrado Corazón pase a manos de la administración local y este ceda parte a la Xunta –"o que nos pida"– para hacer un nuevo centro de salud, que Rueda volvió a comprometer.

Ronda Este, con "consenso"

Rueda recordó que ante las "diverxencias" que había con el trazado de la Ronda Este, la Xunta someterá el proyecto a una nueva declaración de impacto ambiental y que "cando se atope un trazado con consenso executarémolo".

Opción de párking en Fontiñas

La Xunta comprometió hace años dos aparcamientos disuasorios en Lugo. Uno lo está haciendo en A Residencia y el Concello propone que el otro lo haga en As Fontiñas (por detrás del Gadis). La zona en concreto no se puso sobre la mesa en la reunión, pero Rueda aseguró que la Xunta promueve este tipo de servicios y que "non se pecha" a esa propuesta.

Aguas en el rural, sin avances

Hay un acuerdo para llevar abastecimiento y saneamiento a las parroquias según el cual la Xunta aporta el 70% y el Concello el 30%. La alcaldesa pide al Ejecutivo gallego que eleve la cuantía dado que también el Concello asume competencias de la Xunta, como comedores y guarderías, que suman 13 millones al año, y dada la particularidad del municipio de Lugo, con 330 kilómetros cuadrados y muchos núcleos de población. Con todo, sigue sin poder ejecutarse algún proyecto que ya tenía financiación este año porque Augas de Galicia reclamó documentación que el Concello ve compleja y que Rueda dice que es la que se pide "a todos os concellos".

Polideportivo, será más caro

La Xunta mantiene el compromiso de aportar un tercio del coste del futuro pabellón deportivo de la ciudad, a pesar de que este mismo miércoles supo que serán 1,7 millones, en vez de 1, por el encarecimiento del proyecto. El resto lo pondrán el Concello y la Diputación.

Colaboración para juzgados

El Gobierno central comprometió la creación de un juzgado de violencia de género en Lugo (y en el resto de las ciudades, que pagará la Xunta, remarcó Rueda) y en principio hay espacio en la actual sede judicial, pero el mandatario gallego aspira a que los servicios judiciales sigan creciendo y en ese caso será necesario ampliar la planta judicial. En ese caso, el Concello colaboraría en la búsqueda de terrenos, aseguró Méndez.

Casa torre y Doña Urraca

Rueda explicó que había trámites pendientes con el Conclelo para la rehabilitación de la casa torre y del pazo de Doña Urraca, en A Tinería, que están encauzados. "Voume coa sensación de que hai posibilidade de executar estes proxectos", afirmó.

A Residencia y As Gándaras

El mandatario gallego remarcó el compromiso de la Xunta con otros proyectos de la ciudad, como el barrio de A Residencia y el polígono de As Gándaras. En el primero se abrió este miércoles el nuevo PAC, en el nuevo Centro Integral de Saúde (CIS), que comenzará a funcionar en breve. También está muy avanzada la residencia que construye para la Xunta la fundación Amancio Ortega y está terminado el nuevo centro de empleo. "Demos unha segunda vida ao barrio", dijo. En As Gándaras, la Xunta ha vendido 332.000 metros cuadrados y sigue manteniendo bonificaciones del 50%, lo que hasta ahora ha supuesto un ahorro de 12 millones de euros a los compradores, dijo.

"Normalizar" las relaciones

La alcaldesa abogó por "encauzar" y "normalizar máis as relacións institucionais. Non podemos estar comunicándonos por cartas", dijo, en alusión a una reciente del delegado de la Xunta responsabilizando al Concello de la falta de limpieza de los colegios por la huelga de las trabajadoras.

Campus de Lugo

Rueda destacó el apoyo de la Xunta al campus universitario de Lugo, tras la crisis que se desató por el anuncio, de momento frenado, de la USC de reducir titulaciones. Méndez le informó de que llevará al pleno una moción para que la Xunta modifique el decreto que exige un mínimo de 45 alumnos por titulación para mantenerlas.

El presidente de la Xunta afirmó que el Campus Terra es "un campus singular e non ten sentido desprovelo das titulacións que lle dan sentido", dijo en alusión a Agrícolas y Forestais.

La Xunta tiene comprometidos 4 millones hasta 2025, que se suman a 8 aportados "nos últimos anos", recordó.

La alcaldesa ofrece terreno para la comisaría en O Castiñeiro o en Abella

La alcaldesa informó de que el Concello ofreció dos parcelas al Ministerio de Interior para la nueva comisaría y que una de ellas es la finca de O Castiñeiro donde estaba previsto que la Xunta construyera viviendas. Este proyecto se frenó por la oposición del Concello y de los vecinos y la parcela será permutada por otra municipal.



Esta permuta está vinculada a otra entre el Concello y Afundación, la del antiguo colegio del Sagrado Corazón. El trámite está en fase de borrador, por lo que ahora el Concello ofrecerá a la Xunta alguna de las parcelas que sigue teniendo libres a cambio de la de O Castiñeiro.



Méndez explicó que ese solar de O Castiñeiro es una de las opciones que planteó al ministerio para la comisaría. Otra es una finca situada en las proximidades, en Abella. De momento no ha tenido respuesta, aseguró.



El presidente de la Xunta recordó que esta sigue ofreciendo los dos pisos que tiene libres en el edificio de Obras Públicas, en la Ronda da Muralla, donde el resto de las plantas están ocupadas por servicios de la administración estatal. No obstante, señaló que a quien le corresponde decidir la ubicación de la comisaría no es ni a la Xunta ni al Concello sino al Gobierno central.



Como muestra de la colaboración que debe haber entre administraciones, Rueda citó la estación intermodal. Recordó que la Xunta acaba de licitar su parte, la terminal de buses y el párking subterráneo, que costeará en casi un 40%. La intermodal es un proyecto de Adif, Xunta y Concello, que rescató la alcaldesa, pero ahora hace falta que el Gobierno "garantice conexións ferroviarias á altura, empezando pola conexión co Ave", dijo una vez más.



A la reunión también asistieron el delegado de la Xunta, Javier Arias, y la portavoz del PSOE en el Concello, Paula Alvarellos.