Urología del Hula estrenó en enero de este año una consulta monográfica de Andrología, a cargo de Darío Calafiore. En ella se atienden problemas de fertilidad y de alteraciones genéticas a nivel sexual, pero los casos más frecuentes son, con diferencia, los sexuales y, más concretamente, los de disfunción eréctil. Más de la mitad de los pacientes que ve el doctor Calafiore acuden por esa razón, aunque suponen solo la parte visible de una cuestión que afecta a muchísimos otros. "Está estudiado que solo uno de cada cuatro pacientes consulta la disfunción eréctil", recuerda el urólogo. El resto no llega a contactar con el sistema sanitario.

Puede ser eso, que se trate de un problema con forma de iceberg donde permanece oculta la parte de mayor tamaño y lo que queda a la vista no revela realmente la envergadura del resto, lo que explique en cierta manera lo ocurrido con la unidad de Andrología, cómo tras ponerse en marcha en enero en estos momentos ya tiene lista de espera hasta diciembre.

El doctor Calafiore explica que, al contrario que en otros países, en España la Andrología no está reconocida como especialidad. En su caso, tras formarse en Urología, estudió dos años en la Fundación Puigvert, donde existe un servicio de Andrología con amplia experiencia en docencia sobre la materia. Apunta que, tras encontrarse con numerosos casos en su consulta habitual propuso la creación de una monográfica en el Hula. Empezó el pasado enero con frecuencia mensual, pero ya se está quedando escasa. Ve a 22 pacientes por consulta, reconoce que a estas alturas ya se podrían cubrir dos al mes y que, en ocasiones, tiene que seguir casos de Andrología en la consulta convencional porque la demanda es evidente.

"Hay quien consulta tras los primeros fracasos, que es la palabra que muchos de los pacientes usan, pero muchos otros llegan después de diez años o más de problemas de erección. Muchos han dejado su vida sexual en suspenso desde entonces y han arrastrado con ello a su pareja", explica el urólogo.

Puede que la viagra se haya popularizado de forma clara durante sus 20 años de existencia y seis desde que se puede comercializar como genérico; pero sigue habiendo hombres con problemas de erección que nunca la han probado ni han pedido al médico que se la prescribiera. Ni ese ni ningún otro tratamiento. ¿Qué hace un hombre con una disfunción erectil cuando no contacta con el sistema sanitario? "Muchos consultan en internet, buscan ahí algún remedio. Si por ese motivo se acaba renunciando a la vida sexual, por temor a tener problemas de erección, eso afecta mucho a su calidad de vida", explica.

Darío Calafiore asegura que algunos de los pacientes acuden tras lustros sufriendo problemas, a menudo a instancias de su pareja

"Una cuestión importante es que muchas veces es la mujer la que anima a su pareja a ir al médico. También le acompaña", apunta. Aunque se hable mucho más abiertamente de los problemas sexuales, el tabú parece seguir presente. Para muchos aún resulta complicado ir al especialista específicamente por ese problema y también explicarlo. El doctor Calafiore asegura que hay afectados que hacen lo posible por ignorarlo, lo contemplan como inevitable en relación a su edad y miran hacia otro lado. Otros, cuando consultan, lo hacen dando rodeos. Por ejemplo, acuden a una consulta de Urología por otro motivo, se aborda esa cuestión con el examen que sea preciso o la solicitud de pruebas necesaria, y solo al final revelan el verdadero motivo de su visita. "A veces es cuando ya hemos acabado cuando te dicen con timidez lo que les pasa, que ya no funcionan", apunta.

La consulta de Andrología, según recuerda el urólogo, tiene "una importante parte que es psicológica". Como en otras, se hacen exámenes y pruebas para observar la parte orgánica pero la entrevista con el paciente es fundamental y muchas veces delicada. Lo es, además, con independencia del origen de la disfunción.

El urólogo recuerda que puede tener un origen vascular, ya sea arterial o venoso; también hormonal, ya que por ejemplo puede ser causada por hipogonadismo tardío, que aparece después de los 50 años. Igualmente existe la disfunción eréctil neurogénica, causada por enfermedades del sistema nervioso central como la esclerosis múltiple, el Parkinson o algunos tumores, entre otras.

Finalmente, existe la de origen psicológico, actualmente en auge y directamente relacionada con el estrés o los problemas emocionales. Sigue existiendo el mito de que la disfunción eréctil es un problema que padecen de forma exclusiva las personas de mayor edad. Sin embargo, el incremento de la disfunción eréctil psicogénica revela que muchos de los afectados son personas jóvenes, por debajo de los 50 años.

Pene curvo por una fractura

La segunda razón de consulta más frecuente en Andrología es el pene curvo. El doctor Calafiore explica que supone el 20% de la actividad y que se atribuye en buena medida a la fractura de pene.



Aunque el pene humano no tiene hueso, cuando está erecto puede sufrir una lesión que semeja una fractura. Puede ocurrir, por ejemplo, cuando durante las relaciones sexuales sale de la vagina y se golpea en un ángulo extraño. "No tiene por qué sentir dolor pero no es un momento que le pase desapercibido", dice el urólogo. El pene curvo puede hacer las relaciones dolorosas y provocar problemas de erección.